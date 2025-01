Tievolley Tielt A en C tegenover elkaar in de beker: “Misschien wel eens stunten”

De dames C van Tievolley Tielt staan aan de leiding in Promo 3B. De A-ploeg staat tweede in Promo 1. Vrijdagavond staan ze oog in oog in de provinciale Beker van West-Vlaanderen. Omdat de C-ploeg twee reeksen lager speelt, krijgen ze telkens 4 punten voorsprong per set.

“We zijn heel tevreden met ons seizoen tot dusver. De resultaten zijn heel mooi en dat we nu nog ongeslagen zijn, had ik niet verwacht”, opent de 19-jarige libero van de Promo 3 ploeg Anouk Mahieu uit Tielt. “We zijn een zeer jonge ploeg die vooraf de ambitie had om top 5 te spelen. Ik geloofde daarin, maar dat we nu eerste staan, had ik vooraf niet durven denken. We zijn dit seizoen zowel als ploeg als individueel veel gegroeid. De eerste plaats is dan ook een mooie beloning daarvoor.”

Vrijdagavond staan ze tegenover de A-ploeg dat in Promo 1 uitkomt voor de beker van West-Vlaanderen. Ook de dames in Promo 1 staan er knap tweede. “Onze tegenstanders spelen twee reeksen hoger en zijn uiteraard de favoriet. We kijken er wel naar uit om tegen hen te spelen. We verwachten een sterke tegenstander die gefocust zal zijn om ons te verslaan. We kennen elkaar ook wel goed, dus verwacht ik een leuke sfeer samen met de supporters die voor veel ambiance zullen zorgen.”

“Dames 1 speelt twee reeksen hoger, dus het niveau en het tempo zal toch wat hoger liggen dan bij ons”, weet Anouk. “Het zal aan ons zijn om te kijken of we meekunnen met hun spel. We geloven in onze eigen kwaliteiten die ons toch al ver hebben gebracht. We versloegen namelijk al twee ploegen uit Promo 2, maar Promo 1 is toch nog een niveau hoger. Toch gaan we er alles aan doen om het hen zo moeilijk mogelijk te maken, misschien hangt er dan wel een stunt in de lucht.”

“Doordat we twee reeksen lager spelen, krijgen we bij aanvang van iedere set 4 punten voorsprong. Dat verhoogt onze kansen toch een klein beetje, maar realistisch gezien, zijn zij nog steeds de favoriet.” (RV)

Vrijdag 31 januari om 20.45 uur: Tievolley Tielt A – Tievolley Tielt C.