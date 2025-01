Tievolley dames A maakt zich op voor topper in Promo 1

De dames van Tievolley Tielt A staan momenteel tweede in Promo 1. Zaterdag trekken ze naar Vosta Staden dat derde staat. De titel is zeker nog binnen handbereik, maar het wordt een uitdaging.

“Over het algemeen zijn we tevreden met hoe het seizoen tot nu toe verloopt”, opent de 22-jarige opposite en kapitein Jara Verhegghe. “Onze doelstelling was om in de top drie te eindigen. Momenteel staan we op de tweede plaats. Natuurlijk zijn er momenten geweest waarop we meer uit een wedstrijd hadden kunnen halen. Maar het belangrijkste is dat we als team blijven groeien en dat we op de goede weg zitten. Het is mooi om te zien hoe de groep aan elkaar hangt en blijft knokken, zelfs in moeilijke situaties. Dat geeft vertrouwen voor de rest van het seizoen.”

Titel

Zaterdag is er de topper tegen Vosta Staden dat derde staat. “Staden is een ploeg die bewezen heeft dat ze een serieuze uitdager zijn in deze competitie. Ze hebben op dit moment als enige ploeg al van leider Bevo kunnen winnen. Het is een team dat tactisch goed georganiseerd is en de kwaliteiten heeft om op belangrijke momenten te pieken. We verwachten dus een intense wedstrijd waarin details het verschil zullen maken.”

“De titel is zeker nog binnen handbereik, maar het wordt een uitdaging. We staan momenteel vier punten achter de leider en drie punten voor op de derde plaats. In deze reeks, waar iedereen van iedereen kan winnen, kan alles gebeuren. Onze focus ligt op het behalen van de top 3. Mocht dat uiteindelijk leiden tot een eerste plaats, dan zou dat natuurlijk de kers op de taart zijn. Onze kansen op de titel hangen af van onze consistentie en hoe de leider de druk aan kan.”

“Ons team heeft zeker potentieel om de stap naar nationale te zetten. Consistentie zal daar nog belangrijker zijn. We zullen moeten blijven werken aan onze mindere aspecten om die overstap succesvol te maken. Het vertrouwen in de groep is er en als de kans zich voordoet gaan we die uitdaging graag aan”, besluit Jara. (RV)

Zaterdag 18 januari om 20 uur: Vosta Staden A – Tievolley Tielt A.