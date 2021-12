Thijs Vitse (Roepovo Poperinge – 3de nationale A): “Hoop op afscheid voor een volle zaal”

Na de onverwachte nederlaag bij OC Templeuve hoopt Roepovo Poperinge weer aan te knopen met het hoge niveau van de voorbije weken. De ondertussen al 40-jarige sterkhouder Thijs Vitse rekent op een reactie van zijn ploeg.

De 3-1-nederlaag bij OC Templeuve zet het vizier bij Roepovo Poperinge weer op scherp. De hoppeplukkers konden geen vervolg breien aan de mooie reeks die de voorbije speeldagen werd neergezet. In de match van zaterdag tegen VC Jurbise zijn enkel de drie punten van tel. “In de eerste set was er geen vuiltje aan de lucht, maar daarna hadden we geen verhaal meer tegen de aanvallende power van de Henegouwers”, hekelt Thijs Vitse. “Om uit de gevarenzone te blijven moeten we zaterdag in onze thuismatch tegen staartploeg Jurbise absoluut een reactie tonen. In eigen zaal kunnen we altijd iets meer, ook zonder supporters zullen we moeten tonen dat het niveau die we de voorbije weken haalden geen toeval was. Positief is alvast dat een aantal spelers uit blessure aan het terugkomen zijn. Opposites Huge Deroo en Elias Devloo sloten weer bij de groep aan. Ook al zijn ze nog niet op volle kracht, het geeft onze coach toch weer wat extra wisselmogelijkheden. Ook als ploeg kunnen we daar alleen maar de vruchten van plukken. Als je met acht spelers zowel de reserven als de hoofdmatch moet afwerken, kruipt dat op termijn toch in de kleren.”

Talent geërfd

De 40-jarige Thijs Vitse is aan zijn afscheidsseizoen bij Roepovo bezig. “Ik weet dat ik het al enkele keren heb aangekondigd, maar nu zou het toch definitief mijn laatste seizoen moeten worden. (lacht) Ik liet me door onze coach Xavier Melsens overtuigen om nog een laatste comeback te maken. Ik hoop om dit seizoen nog eens voor een volle zaal te kunnen volleyballen. Dat zou een mooi afscheid zijn. Spijt van mijn comeback heb ik trouwens nog geen minuut gehad, maar met een zoon die voetbalt en een dochter die volleybalt is het toch puzzelen hoor. Of de dochter mijn talent geërfd heeft? Ik hoop eerder dat ze het talent van mijn vrouw Leen Corneillie kan tonen bij Vlamvo Vlamertinge”, besluit Thijs Vitse met een kwinkslag. (TVI)

Zaterdag 11 december om 21 uur: Roepovo Poperinge A – VC Jurbise