Thijs Vitse (41) blijft ook volgend seizoen actief bij Roepovo Poperinge: “Met dank aan de vriendenbende én mijn vrouw”

Roepovo Poperinge kan na een vier op zes in de voorbije twee thuismatchen met vertrouwen toeleven naar de slotmatch van het seizoen. Sterkhouder en ancien Thijs Vitse zag hoe de degradatiezorgen na Nieuwjaar als sneeuw voor de zon verdwenen, en besliste zijn volleybalpensioen nog een jaartje uit te stellen.

De balans van het seizoen bij Roepovo Poperinge klinkt, met een plaats in de middenmoot, unaniem positief, al zag het daar in de heenronde niet naar uit.

“Ik had echt wel gevreesd dat we op degradatie naar de provinciale reeksen afstevenden”, geeft de 41-jarige Thijs Vitse toe. “Dat we na die slechte reeks in de heenronde ons hoofd niet laten hangen hebben, is een bewijs dat het op mentaal vlak heel goed zit in onze ploeg. We zijn er elke match voor blijven strijden en dan word je uiteindelijk wel beloond. Dat bleek ook in de terugronde: we boekten enkele mooie overwinningen en nestelden ons al snel in de veilige zone van het klassement. We zijn bijzonder tevreden dat we ook volgend seizoen in nationale kunnen blijven volleyballen.”

Libero Thijs Vitse had al enkele keren zijn afscheid aangekondigd, maar blijft ook volgend seizoen actief bij Roepovo.

“Met toestemming van mijn vrouw Leen Corneillie, uiteraard”, lacht de Ieperling. “Het liep dit seizoen ook wel goed en ik had minder fysieke last dan ik had gevreesd. We zijn ook één grote vriendenbende, en dan laat je je al vlug overtuigen om het definitieve afscheid nog een jaartje uit te stellen.”

“Ik kan ook rekenen op veel begrip van onze coach, die me bepaalde oefeningen op training al eens laat overslaan. De motivatie is in elk geval nog intact: ik kijk ernaar uit om volgend seizoen nog een laatste keer te knallen, en ook onze jeugdspelers met raad en daad bij te staan”, besluit Vitse. (TVI)

Zaterdag 22 april om 20.30 uur: JTV Zele-Berlare – Roepovo Poperinge A