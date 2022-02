T2 Bram Van den hove coördineert volgend seizoen jeugdwerking bij Knack: “Meer inzetten op specialisatie”

Volgend seizoen wordt een heel druk volleybaljaar voor T2 Bram Van den hove. Naast zijn opdracht als assistent-trainer en scouter wordt hem ook de verantwoordelijkheid van algemeen jeugdcoördinator toevertrouwd.

De jeugdwerking van Knack geniet al jaren een goede reputatie. Al die inspanningen vloeien voort uit de ambitie om eigen opgeleide spelers te laten doorstromen naar de Liga A-ploeg. Illustrerende exponenten daarvan zijn Mathijs Desmet en Sander Depovere. Zij begonnen bij de jeugd van Knack om via de topsportschool en zijn vaste waarden in de Liga A-kern. Met Bram Van den hove posteert het bestuur een ervaringsdeskundige aan het hoofd van de jeugdwerking, zowel wat onderbouw als bovenbouw van U17 tot Knack B betreft.

Italiaanse school

“Eigenlijk waren jeugdopleidingen altijd al mijn ding”, zegt de 29-jarige master in de pedagogische wetenschappen. “Als jongere gaf ik al jeugdtraining bij Haasrode Leuven en in 2010 kon ik als jeugdcoördinator mijn initiële doelstelling er een ambitieus jeugdproject op poten zetten tot in 2018 waarmaken. En daar plukt de club nu nog de vruchten van, want met hoekspeler Ilian Sterckx hebben ze een jongere die het hele traject bij de Liga A-ploeg doorliep. In 2018-2019 kreeg ik het voorrecht om parallel met mijn studies psychologie aan de universiteit van Padova (Italië) ook actief te zijn in één van de drie regionale volleybalscholen. Bij de club Chions Fiume Volley was ik ook hoofdtrainer van de meisjes U15 en U17.”

Door enkele accentverschuivingen kan de werking nog intenser worden

Schoolsysteem

“Wat ik leerde uit dat seizoen Italiaans jeugdvolleybal? De vaststelling was tweeledig. Wat de onderbouw betreft, de jeugd tot U15, is de structuur van de jeugdopleiding in Vlaanderen met de baltuin, de volleytoer met spelsystemen twee tegen twee of de U11 met drie spelers per ploeg zowat identiek aan die in het volleyballand bij uitstek, Italië. In de bovenbouw hinken wij inzake intensiteit vooral een heel stuk achterop. Niet alleen op vlak van trainingsduur, maar ook wat de technische aanpak van de trainingen betreft. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het specifieke schoolsysteem in Italië waar de lessen dagelijks om 13.30 uur afgelopen zijn en de leerlingen die namiddagen aan andere interesses kunnen besteden. Op die manier is het mogelijk om de groepen op te splitsen in specialisaties. Met trainers die op een specifiek aspect van het volleybal trainen, zoals receptie, opslag of aanval en spelverdeling. In de ploegtrainingen komen alle aspecten dan samen.”

Geen kopie

“Waar ik naartoe wil met de jeugdwerking van Knack Volley? Het vertrouwen dat ik van het bestuur krijg is voor mij een unieke gelegenheid om de eigen jeugdwerking aan de Italiaanse school te spiegelen. Wat tot nu toe gebeurde, was zeker al goed. Dat bewijzen de resultaten bij de jeugd. Maar door enkele accentverschuivingen kan de werking nog intenser worden. Het kan natuurlijk nooit een kopie worden van de Italiaanse manier van trainen. Alleen al omdat het door ons schoolsysteem niet mogelijk is evenveel tijd aan het volleybal te besteden. Toch denk ik dat wij alle mogelijke vrije tijd moeten benutten om onze toptalenten de kans te geven ook gespecialiseerde trainingen mee te beleven. Uiteraard heb je daar ook de trainers voor nodig. Dat is dan een bijkomende opdracht voor mij om die te zoeken of op te leiden.” Van den hove verwoordt die bijkomende opdracht als volgt. “Het bestuur vraagt mij in te staan voor een kwalitatieve jeugdopleiding waarin niet alleen de toptalenten aan hun trekken komen, maar er ook aandacht is voor elke aangesloten speler.”