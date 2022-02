Stijn van Schie (Knack Volley) in reconversie van receptie-hoek tot opposite: “Europese kwartfinale nog haalbaar”

Los van en zelfs via de dubbele derby met Menen bereidt Knack Volley zich na de corona-opstoot vooral voor om een ticket te versieren voor de kwartfinale in de European Champions League. Daarvoor wordt gerekend op een kolkende Tomabelhal voor woensdag 9 februari, wanneer VfB Friedrichshafen op bezoek komt.

Een week later, woensdag 16 en donderdag 17 februari, wordt in Bulgarije de dubbele ontmoeting tegen Hebar Pazardzhik afgewerkt. Om Europees door te stoten, moet Knack als één van de beste derdes de poulefase overleven. “Die Europese kwartfinale blijft nog altijd mogelijk. Maar dan mogen wij in de resterende drie wedstrijden geen punt meer te grabbel gooien”, stelt Stijn van Schie.

De 26-jarige Nederlander is aan zijn derde en laatste contractjaar toe bij Knack. Hij zit in volle reconversie van receptie-hoek tot hoofdaanvaller. Een bewuste keuze die omschakeling?

“Die is er dit seizoen geleidelijk aan gekomen. Na het geblesseerd afhaken van Filip Gavenda, die er als alternatief voor Tuerlinckx bijkwam, waren wij nog slechts met elf spelers. Er werd wel uitgekeken naar een vervanger, maar ondertussen vulde ik op training die positie in.”

“Uiteindelijk kon er geen opposite meer aangetrokken worden, maar met François Lecat kwam er wel een receptie-hoek bij. Het was dus aangewezen dat ik mij verder tot hoofdaanvaller zou omscholen. Een optie die mij wel ligt.”

Niet helemaal nieuw

Helemaal nieuw is die positie niet voor Van Schie. “Bij Groningen, waar ik twee seizoenen speelde voor ik naar Gent kwam, werd ik aanvankelijk uitgespeeld als hoofdaanvaller, maar door een blessure kwam ik op de receptie-hoek terecht. Ik bleef ook hoekspeler in Gent. En de jongste twee seizoenen bij Knack dus. Eigenlijk ben ik geen echte receptiespeler, want receptie nemen is zeker niet mijn sterkste kant en blijft een werkpunt. De positie van opposite ligt mij beter.”

Waarmee hij in concurrentie komt met zijn landgenoot Michiel Ahyi. “Maar het is zeker geen negatieve rivaliteit, zeg maar dat wij elkaar vooral scherp houden. Ik heb het overigens nog altijd best naar mijn zin bij Knack en mee die Europese kwartfinale halen krijgt momenteel de volle aandacht.”

VfB Friedrichshafen

Om als één van de drie beste tweedes van vijf poules door te stoten, mag Knack niets meer laten liggen en moet elke wedstrijd in drie of vier sets gewonnen worden. Dan nog blijft Knack afhankelijk van de resultaten in de andere groepen. Knack kan maximaal nog aan 11 punten komen door dat verliespunt via een 2-3 in de openingspartij bij Friedrichshafen. Maaseik kan daarin alvast een bondgenoot zijn door in poule B dinsdag te winnen van Ankara. “Heel de spelersgroep gelooft nog in de kwalificatie”, zegt Van Schie.

“En dus in die drie volle wedstrijdwinsten. Op Jastrzebski speelden wij een sterke wedstrijd, maar in de beslissende momenten konden de Polen nog een tandje bijsteken, waardoor wij geen wedstrijdpunt haalden. Uiteindelijk konden wij het de gedoodverfde favoriet voor groepswinst moeilijk maken en dat geeft vertrouwen. Ondertussen is ook de corona-opstoot bij ons verleden tijd. Die had vooral op fysiek vlak zijn negatieve invloed. Die tiendaagse zonder groepstraining heeft de automatismen toch aangetast. Dat virus passeerde intussen bijna de hele kern, waardoor we nu voluit dat Europees luik kunnen aanvatten.”

Knack zit overigens in een rollercoaster van tien wedstrijden in vier weken sinds de verloren topper in Aalst en de competitiewedstrijd van 17 februari tegen Achel. Pluspunt is wel dat de Knack-supporters sinds zaterdag weer hun zitje in de Tomabelhal kunnen innemen.

“Die hebben we te lang moeten missen. Als speler is het toch wel een andere beleving met de supporters in ruggensteun. Zelfs in de op papier minder moeilijke wedstrijden zoals zaterdag tegen Waremme. Wij rekenen woensdag dan ook op hen voor volle wedstrijdwinst.”

(RB)

Zaterdag 5 februari om 20.30 uur: Decospan VT Menen-Knack Roeselare.