Sportiva B strijdt mee voor de prijzen in Promo 4

Sportiva Langemark B kon al voor de negende keer in elf matchen de drie punten pakken. Samen met Vlamvo D en Evoco Komen strijden de Langemarkse dames voor de titel in Promo 4.

Vorige zaterdag moest Volley Heuvelland B eraan geloven in de Langemarkse sporthal. Het werd 3-0 en zo werd de nederlaag van de openingsspeeldag weggespoeld. “We zijn blij dat we revanche konden nemen”, reageert trainster Hanne Bakelandt (26). “We kunnen toewerken richting onze volgende opdracht: een thuismatch tegen Soncotra Poperinge C, de nummer zeven.” Sportiva B staat derde, maar heeft slechts een verliespunt meer dan leider Vlamvo Vlamertinge D. Sportiva wist als enige te winnen van Vlamvo en ontvangt die ploeg later nog in eigen huis. “De start van 2025 was goed, maar we houden de voetjes op de grond. Iedereen is gemotiveerd om tegen ons te spelen. De thuismatch tegen Vlamvo D op 15 februari valt net op onze Sportiva-dag. We verwachten veel volk. Op de slotspeeldag trekken we nog naar Evoco Komen. Het wordt nog een lange titelstrijd.”

Debuutjaar

Voor Hanne is het een geslaagd debuutjaar als coach van een seniorploeg. “Ik heb lange tijd jeugdploegen getraind en zette nu de volgende stap. Het smaakt naar meer. Onze ploeg heeft een brede kern en voor mij zijn de reservenmatchen, wat ik liever beloftenmatchen noem, ook heel belangrijk. Het is belangrijk om iedereen kansen te geven. We zijn volop bezig met de puzzel te leggen voor volgend seizoen en hopen dat de Promo 2-ploeg zich kan handhaven en dat wij de stap naar Promo 3 kunnen zetten. Afhankelijk van het aantal ploegen dat stopt, stijgen er wellicht drie ploegen uit onze reeks”, aldus de Hoogleedse, die lange tijd in Gits en Staden speelde en nu nog af en toe meedoet. “Mijn prioriteit is de coaching van de B-ploeg. De thuismatchen met de Promo 2-ploeg vallen meestal samen. Als het past, dan speel ik mee met de Promo 2-ploeg en ik probeer op woensdag ook mee te trainen bij Sander Depovere.” (API)

Zaterdag 18 januari om 20 uur: Sportiva Langemark B – Soncotra Poperinge C.