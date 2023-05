Sportieve cel Knack Volley heeft huiswerk af met Mexicaans talent als nieuwe hoofdaanvaller

Volgens kenners haalde Knack Volley dit seizoen met de meest uitgebalanceerde ploeg ooit zijn beste resultaten in jaren. De buitenlandse spelers zoeken echter hun volleybalgeluk volgend seizoen elders. Directeur Dirk Specenier stelt de vijf vervangers voor.

“Wij proberen in eerste instantie om jonge Belgische spelers aan te trekken die tijd krijgen om zich aan te passen aan de manier waarop volleybal bij ons bedreven wordt. Wij moeten er rekening mee houden dat een aantal sterkhouders op termijn zullen afhaken. En wij zullen niet altijd een opportuniteit als Kukartsev kunnen aantrekken. De ploeg verder uitbouwen vormt een evenwichtsoefening tussen het budgettair haalbare en de opleiding van jonge spelers.”

Jongeren

De nieuwkomers zijn middenspelers Lennert Van Elsen en Henri Treial. Van Elsen (22 jaar, 2,02 m) komt over van Haasrode Leuven en is een wissel op de toekomst. Hij tekende voor twee seizoenen. Van Maaseik komt Treial (31) over. De ervaren Est heeft een overeenkomst voor één seizoen. Samen met blijver Pieter Coolman wordt het middenveld weer goed gestoffeerd.

Hugo Fischer (23 jaar, 2,04 m) is een hoofdaanvaller die een vijftal seizoenen actief was in de Amerikaanse University-competitie en dit seizoen uitkwam voor Caruur Gent. Hij onderschreef een contract voor twee seizoenen.

Van over de Moerdijk komt Jasper Wijkstra (20 jaar en 2,05 m) naar Knack. De receptie-hoek speelde twee seizoenen bij Orion nadat hij sinds 2018 uitkwam voor Talentteam Pappendal en vervolledigt het aantal hoekspelers bij Knack dat verder bestaat uit Verhanneman, Rotty en Plaskie. Hij kreeg een contract voor twee seizoenen aangeboden.

Mexicaans talent

Dé ontdekking van de sportieve cel is de Mexicaanse hoofdaanvaller Diego González Castañeda, een 23-jarig talent dat in januari zijn Mexicaanse ploeg Mezcaleros aan de titel hielp en de trofee van beste speler van het seizoen kreeg. Hij maakt ook deel uit van de nationale ploeg en tekende voor twee seizoenen met optie op een derde. Oud-Knackspeler Ivan Contreras hielp mee die transfer realiseren. (RBD)