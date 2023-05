Mexicaanse hoofdaanvaller topt vijftal nieuwkomers bij Knack Roeselare

Knack Volley heeft zijn spelerskern voor volgend seizoen vervolledigd. Hoofdaanvaller wordt de Mexicaan Diego Gonzàlez Castaneda. Hij vervangt ‘Speler van het Jaar’ Pablo Koukartsev, die naar het Franse Tourcoing verkast.

De 23-jarige en 2,02m grote Diego Gonzàlez Castaneda is één van de grootste Mexicaanse talenten. In januari werd hij met zijn ploeg Mezcleros nationaal kampioen. Hij kreeg de trofee van MVP toegekend plus het predikaat ‘beste aanvaller’ en ‘beste opposite’ en wil zijn carrière in het buitenland verder uitbouwen. Hij maakt ook deel uit van de nationale ploeg waarmee hij in 2022 op het wereldkampioenschap in poule C reekskampioen werd door Bulgarije met 3-2 te verslaan. Hij werd daarin topscorer met 33 punten waarvan 26 aanvallend, 3 blokkerend en 4 aces.

De sportieve cel kreeg dat Mexicaanse talent zelf in het vizier en kon voor deze transfer rekenen op de adviezen en contacten van het Mexicaanse Knackicoon en hoofdaanvaller Ivan Contreras. Diego Gonzàlez, roepnaam Huarache, onderschreef een contract van twee seizoenen met een optie voor een derde. Deze rechtshandige nieuwe troef zal ook actief zijn in het Olympisch kwalificatietornooi dat van 30 september tot 8 oktober georganiseerd wordt in China waarbij ook de Belgische Red Dragons aantreden tegen Polen en onder meer ook Argentinië met Koukartsev, Mexico, Canada, Nederland en Bulgarije ontmoeten.

Jonge snaken

De andere vier nieuwkomers zijn in eerste instantie de middenspelers Lennert Van Elsen en Henri Treial. De Vlaming Van Elsen is 22 jaar en 2,02m groot. Hij komt over van Haasrode/Leuven en is een wissel op de toekomst. Hij onderschreef een contract voor twee seizoenen. Van Maaseik komt de Est Henri Treial over. Een ervaren 31-jarige centrumspeler die een overeenkomst tekende voor één seizoen.

De 23-jarige en 2,04m grote Belg Hugo Fischer is een hoofdaanvaller die een vijftal seizoenen actief was in de Amerikaanse University-competitie en dit seizoen uitkwam voor Caruur Gent. Hij onderschreef een contract voor twee seizoenen.

Van over de Moerdijk komt Jasper Wijkstra naar Knack. De 20-jarige en 2,05m grote receptie/hoek speelde twee seizoenen bij Orion nadat hij sedert 2018 uitkwam voor het Talentteam Papendal, een nationale selectie jonge veelbelovende spelers is dat. Hij kreeg een contract van twee seizoenen aangeboden. (RBD)