Speler-coach Nick Notredame heeft nog veel ambitie met Roepovo C: “Top vier zou mooie beloning zijn van ons sterk seizoen”

Nick Notredame is aan zijn vierde seizoen als speler-coach bij de C-ploeg van Roepovo Poperinge bezig. De youngsters doen het onverwacht goed in reeks Promo 3B. “Er zit nog veel meer potentieel in deze ploeg dan wat we op dit moment laten zien”, klinkt het bij de gemotiveerde speler-coach.

De 26-jarige Nick Notredame combineert het coachen van de U15 bij Roepovo Poperinge met zijn taken als speler-coach bij de C-ploeg. “Het is niet altijd evident, maar ik haal er wel veel voldoening uit”, opent de Poperingenaar.

“Onze ploeg bestaat grotendeels uit de volleyballers van de U17 die zijn doorgeschoven. Op een drietal spelers na dus een volledig nieuwe ploeg. We zijn dan ook met weinig ambities aan het seizoen in Promo 3 gestart. Dat we nu op een mooie vierde plaats staan, overtreft eigenlijk onze verwachtingen.’

Progressiemarge

“Bovendien komt de top vier na de reguliere competitie nog uit tegen de top vier uit de andere reeks. Dat zou voor ons een mooie beloning zijn van het toch wel sterke seizoen die we nu afwerken.”

“Natuurlijk zijn er nog veel werkpunten. We missen nog wat ervaring om het bijvoorbeeld op de beslissende punten sneller af te maken. Ik zie nog veel progressiemarge en dat is alleen maar mooi naar de toekomst toe.”

Nick Notredame is naast coach ook de spelverdeler van de C-ploeg en staat zijn jonge ploeg met raad en daad bij. “Ik zie wel enkele jongens met veel potentieel die op termijn misschien wel de stap naar onze A-ploeg kunnen zetten. Veel zal afhangen van hun motivatie en de keuzes die ze binnenkort ook op studiegebied zullen moeten maken.”

“Ik heb bij veel spelers van onze ploeg van de vorige jaren gemerkt dat er al vlug voor iets anders gekozen wordt. Hopelijk tonen onze youngsters dat zij wel de gedrevenheid hebben om te blijven volleyballen.”

“Ik voel me in elk geval heel goed in mijn rol als coach en heb ook nog veel ambitie op dat gebied”, gaat Nick Notredame verder. “Mijn grootste ambitie is om een jonge ploeg te coachen en die naar een hoger niveau te tillen. Of dat dan bij Roepovo is of bijvoorbeeld bij een damesploeg maakt mij niet zoveel uit.”

“Het belangrijkste voor mij is dat ik inzet en engagement voel bij mijn ploeg. Ik ben een trainer die discipline vraagt, maar dat ook combineert met leute maken. Ik wacht dus geduldig af en zie wel welke kansen zich de komende jaren nog aandienen.”

