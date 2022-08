Speelster Elckerlyc Zwevezele wint volleybalfinale op FISEC-Spelen: “Heel leerrijke ervaring die nuttig is voor nieuwe competitie”

In de schaduw van heel wat andere sportieve evenementen vonden van 23 tot 29 juli in het Oostenrijkse Klagenfurt de FISEC-Spelen plaats. FISEC is de internationale schoolsportfederatie van het Katholiek Onderwijs, die één keer per jaar een internationale schoolsportontmoeting voor 15- tot 17-jarigen organiseert. Dit jaar nam MOEV (voorheen Stichting Vlaamse Schoolsport) deel met een atletiekteam, een basketbalteam en een volleybalploeg, voor zowel jongens als meisjes.

Nanou Vandaele (15) uit Zwevezele was een van de speelsters die geselecteerd was voor het volleybalteam. “Mijn mama heeft vroeger ook eens deelgenomen aan de FISEC-Spelen en daarom besloot ik om me in te schrijven. Na twee selectietrainingen in Leuven bleven er nog tien speelsters over. Acht Limburgse meisjes, ikzelf en nog een andere West-Vlaamse speelster. Eigenlijk kende ik niemand binnen de ploeg, maar na de lange busreis naar Oostenrijk voelde ik al dat het goed zou klikken met de andere meisjes.”

Sportief gezien is de deelname van Nanou Vandaele aan de FISEC-Spelen een succes geworden.

Elke match gewonnen

“We hadden nooit durven dromen dat we de finale zouden winnen met ons team. We waren ingedeeld in een reeks met Oostenrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije. We wonnen alle wedstrijden en verloren slechts één set tegen Hongarije. In de finale versloegen we Portugal met 3-1. Achteraf bekeken, waren we toch wel de beste ploeg van het tornooi. Onze aanval was beresterk en door de samenhang en het evenwicht binnen de ploeg waren we moeilijk te verslaan.”

Naar A-team

“Ik ben heel tevreden dat ik deelgenomen heb aan de FISEC-Spelen. Het was een leerrijke ervaring. Ik hou ook heel wat vriendinnen over aan dit avontuur. Ik heb zelfs een T-shirt uitgewisseld met een Duitse speelster. Volgend seizoen maak ik de overstap naar het A-team van Elckerlyc Zwevezele en de ervaringen die ik heb opgedaan in Klagenfurt zullen me ongetwijfeld goed van pas komen. Ik ben alvast goed voorbereid om binnenkort aan een nieuwe competitie te beginnen”, besluit Nanou Vandaele. (PDC)