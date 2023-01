Sofie Deblauwe (Mevo Ledegem) ontvangt Dadizele: “Jonge groep maakt grote vooruitgang”

Mevo Ledegem, leider in Promo 4A dames, krijgt zaterdag het bezoek van het vierde geklasseerde Floralux Dadizele. Kapitein Sofie Deblauwe blikt met vertrouwen vooruit.

Mevo, dat nog niet verloor en maar drie punten moest toegeven, telt 39 punten of drie meer dan Moorsele dat een wedstrijd meer afwerkte. Betekent winst tegen Dadizele zoveel als de sprint naar de titel inzetten? “Het is alvast een leuker seizoen dan de vorige campagne waarin wij geen enkele wedstrijd wonnen in Promo 3”, stelt de 30-jarige Izegemse die tekent voor de ervaring in een ploeg vooral samengesteld uit middelbare scholieren.

Studies

“Ik was zelf ook jeugdspeelster van Mevo, maar haakte enkele seizoenen af door mijn studies. Ik herbegon bij Sint-Eloois-Winkel en kwam weer naar Ledegem in 2019. Twee seizoenen geleden konden wij als bijkomende stijger de stap naar Promo 3 zetten.”

“Dat moest met een heel onervaren ploeg, want een aantal speelsters haakten af en eigen jeugdspeelsters namen die plaatsen in. Uiteraard kenden wij een moeilijk seizoen zonder zege.”

Groepsdynamiek

Ondertussen hebben die onervaren jeugdspeelsters grote stappen gezet en dat vertaalt zich in die leidersplaats zonder nederlaag. “We boekten zowel vorig als dit seizoen met die jonge groep grote vooruitgang”, zegt Deblauwe.

“Zowel volleybaltechnisch als tactisch werden grote stappen gezet. Maar vooral de sterk groeiende groepsdynamiek zorgde voor die opeenvolgende overwinningen. We spreken nog altijd niet van de titel en proberen elke wedstrijd te winnen.”

“Ook zaterdag dus tegen Dadizele waar wij in de heenronde 1-3 wonnen en niet onze beste wedstrijd speelden. We krijgen overigens de nummers twee tot en met vijf nog bij ons op bezoek in het resterende competitiegedeelte.”