Seppe Rotty – ooit in onze ‘Sterren van Morgen’ – speelt in eerste seizoen bij Knack meteen een Europese finale

Knack Roeselare heeft een patent op ontbolsterende youngsters, Seppe Rotty is daar het recentste voorbeeld van. Hij maakte al indruk op vriend en vijand, een operatie sloeg hem even terug, maar ook hij is klaar voor de CEV Cup finale.

KW voorspelde Seppe Rotty een gouden toekomst door hem te nomineren voor de Sterren van Morgen. En we zaten er dus niet ver naast. De carrière van de jonge Torhoutenaar, zopas 22 jaar geworden, schiet met een sneltreinvaart de hoogte in. “Van de volleybalschool kon ik naar Menen, daarmee was mijn droom om het ooit tot de Liga A te schoppen geslaagd. Daarna droom je van Roeselare, ook dat ging in vervulling en nu sta ik hier in een Europese finale”, klinkt het met blinkende oogjes bij de volleyballer die vorig jaar ook tot Speler van het Jaar werd verkozen.

Seppe Rotty streek dit jaar samen met Simon Plaskie neer bij Knack Roeselare, maar onderging er ook een operatie aan de pols. “Aan mijn rechter, de hand waarmee het voor mij moet gebeuren. Ik was 2,5 maand out en was net terug voor de bekerfinale, super dat ik daar ook al mijn steentje kon bijdragen.”

Een beker heeft hij dus nu ook al op zijn palmares, in vergelijking met zijn ploeggenoten moet hij het op zijn jonge leeftijd nog stellen met een pak minder Europese ervaring. “Maar er zit dus pakken ervaring in ons team. We zullen er tegen Modena in de eerste match vanaf punt 1 moeten voor gaan. Ze zullen ons niet onderschatten en het is een team met een rijke geschiedenis en vooral ook veel sterke spelers”, zegt Seppe die in Modena (onder meer) door zijn pa zal aangevuurd worden. “Hij kon nog twee dagen vakantie versieren.”