Secretaris Koen Desendere is de duivel-doet-al van Volley de Haan: “Het is steeds moeilijker om helpende handen te vinden”

Voorzitters van sportverenigingen weten als geen ander dat het geen sinecure is om bestuursleden te vinden die bereid zijn een groot deel van hun vrije tijd in de club te investeren. Gelukkig loopt er bij Volley De Haan wel zo iemand rond. Secretaris Koen Desendere (59) is de duivel-doet-al van de club.

Koen heeft zelf jarenlang recreatief gevolleybald bij Non stop Volley in Oostende, maar moest na een operatie aan de rug zijn sloffen aan de haak hangen.

“Mijn dochters kozen er vrij snel voor om ook te volleyballen en toen we hier kwamen wonen, zijn ze bij Volley De Haan begonnen. Als ouder volg je uiteraard de sportieve prestaties van je kinderen en vermits ik toch aanwezig was op alle wedstrijden werd ik al snel gevraagd om ploegverantwoordelijke te worden. Later werd ik jeugdverantwoordelijke en nu ben ik al ruim twaalf jaar secretaris.”

Ruim takenpakket

Koen kijkt niet op een inspanning meer of minder voor zijn geliefde club en neemt al vele jaren heel wat taken op zich. “Uiteraard regel ik heel wat administratieve zaken. Vooral voor aanvang van het seizoen kost me dit een serieuze hap uit mijn vrije tijd. Kalenders van de coaches op elkaar afstemmen, trainingsschema’s bespreken en de ledenadministratie bijhouden, zijn belangrijke zaken om de goede gang van zaken binnen de club te verzekeren.”

Vinger aan de pols

“Ik woon elke week ook zeker twee trainingen bij. Op deze manier hou ik de vinger aan de pols en weet ik wat er leeft binnen de club. Op zaterdag ben ik een groot deel van de dag in de sportzaal aanwezig, zodat ik present ben voor alle thuismatchen. In de organisatie van de verschillende evenementen kruipt ook heel wat tijd”, lacht de secretaris van Volley De Haan.

Koen Desendere heeft het geluk dat zijn echtgenote hem voluit steunt in zijn engagement voor Volley De Haan. “Uiteraard zou mijn vrouw liever hebben dat ik wat vaker thuis ben, maar ze weet dat volleybal een deel van mijn leven is. Ik probeer echter ook voldoende tijd vrij te maken om gezellig samen met haar door te brengen.”

De inzet van secretaris Koen wordt zowel door de speelsters als door de andere bestuursleden heel erg gewaardeerd. “Koen is iemand op wie je altijd kan rekenen”, vertelt voorzitter Eric Van den Broucke. “Ook als ik er niet ben, weet ik dat de club in goede handen is. Hopelijk kan Volley De Haan nog vele jaren op hem rekenen, want zo iemand is vrijwel onvervangbaar.”

Bestuursleden gezocht

Uiteraard wordt Koen Desendere als secretaris van een sportclub ook geconfronteerd met de problemen waarmee elke vereniging kampt. “Het is steeds moeilijker om voldoende helpende handen te vinden. We zoeken al een hele tijd nieuwe bestuursleden met interesse voor volleybal, maar die zijn uiterst moeilijk te vinden. En dan hebben we eigenlijk nog geen reden tot klagen. Op het tornooi in augustus kunnen we rekenen op ruim twintig vrijwilligers die elk jaar de handen uit de mouwen steken. Ik ben deze mensen bijzonder dankbaar, want het tornooi zorgt voor een pak inkomsten die we nodig hebben om als club het hoofd boven water te houden.”

Op de vraag of Volley De Haan nog lang op zijn engagement kan rekenen, glimlacht Koen eventjes. “Over drie jaar ga ik met pensioen en dan zou ik graag eens wat meer tijd vrijmaken om samen met mijn vrouw enkele weken op reis te gaan. Ik twijfel er niet aan dat ik deze reisintenties zal kunnen combineren met mijn liefde voor Volley De Haan.”

(PD)