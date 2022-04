Sara Van Exem en Vlamvo Vlamertinge A verzekeren zich van promotie naar tweede nationale: “De verdienste van onze volledige kern, coach, supporters én deejay Benny”

Geen titelfeestje voor de dames van Vlamvo Vlamertinge A, die zich evenwel dankzij een 3-2-zege tegen VC Kruikenburg Ternat verzekerden van promotie naar tweede nationale. “We zijn in elk geval de kampioenen van de overwinningen via een tiebreak”, blikt kapitein Sara Van Exem terug op het afgelopen seizoen.

Vlamvo won dit seizoen maar liefst acht keer met 3-2 en liet zo heel wat kostbare punten liggen. “Daar heb je dan ook meteen de oorzaak van het nipt missen van de titel”, zegt Van Exem. “Veel van die wedstrijden konden en moesten we gewoon met minstens 3-1 gewonnen hebben. De slotmatch tegen VC Kruikenburg Ternat is het mooiste voorbeeld. Met indrukwekkend en compleet volleybal kwamen we 2-0 voor, maar wéér slaagden we er niet in om dat niveau in de derde set door te trekken en wéér lieten we een punt liggen.”

“Let wel, als je mij voor het seizoen gezegd had dat we tweede zouden eindigen en promoveren naar tweede nationale, had ik daarvoor onmiddellijk getekend. Maar nu blijven we toch een beetje met een dubbel gevoel achter. Toch ben ik als kapitein heel trots op ons parcours. We zijn een ploeg die elke tegenstander kan kloppen en waar niemand graag tegen speelt. Dat is de verdienste van onze volledige kern, onze coach Kris Van Boxelaer, onze supporters én onze deejay Benny. Met nog een bijzondere vermelding voor onze afscheidnemende sterkhouder Maxine Deleu.”

Speelgelegenheid

Van Exem breit er ondanks het drukke gezinsleven met een tweeling nog een seizoen aan vast. “Ik ben al blij dat ik van mijn vriendin Birgit de toestemming kreeg om nog een jaartje verder te doen”, lacht ze. “Of ik een groot niveauverschil verwacht? We wonnen voor de beker tegen Bidavo Bissegem, dat als derde eindigde in tweede nationale. We mogen dus voorzichtig ambitieus zijn. Groot minpunt is natuurlijk dat er geen reservematchen zijn. Het wordt een huzarenstukje voor de coach om iedereen voldoende speelgelegenheid te geven.” (TVI)