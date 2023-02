Ruvo A lonkt naar halve finale in beker: “Pas op, we zullen in Staden wel op ons best moeten zijn”

Na een geslaagde generale repetitie tegen VT Brugge C mogen de dames van Ruddervoorde zich opmaken voor een verplaatsing naar Vosta Staden, voor een kwartfinale in de beker van West-Vlaanderen. Enkele weken geleden gingen ze in de competitie winnen in Staden, en dus mogen ze zich favoriet noemen in dit duel. De halve finale wenkt, tegen Waregem of Diksmuide, twee teams uit Promo 1.

“Het was afgelopen zaterdag niet onze beste wedstrijd van het seizoen, maar het belangrijkste, de drie punten, hebben we toch meegenomen naar huis”, lacht Lotte Verhaeghe (25). “Het kan er natuurlijk niet altijd ‘boenk’ op zijn en iedereen heeft eens recht op een mindere prestatie, maar zaterdag op Staden zullen we op ons best moeten zijn. Bij winst spelen we een halve finale, en voor mij is dat al een zevental jaar geleden. In de heenronde van de competitie wonnen we wel in Staden, maar noem ons geen favoriet. We zijn twee ploegen die heel sterk aan elkaar gewaagd zijn. Onze tegenstrevers hebben wel het thuisvoordeel, maar wie weet… Alle matchen moeten worden gespeeld.”

Lotte is een jeugdproduct van Ruvo en speelt nu al zeventien jaar in de rood-witte kleuren.

“Ik heb nooit de ambitie gehad om de club te verlaten. Een klasse hoger spelen bij een ander team heeft mij nooit aangesproken, want Ruvo is een heel warme club, waar de vriendschap heel hoog staat aangeschreven. We hebben nu wel uitzicht op een topdrieplaats en misschien op promotie, maar dat laatste zal voor ons waarschijnlijk wel het stapje net te hoog worden”, besluit ze. (GD)

Zaterdag 4 februari om 19 uur Vosta Staden A – Ruvo Ruddervoorde A