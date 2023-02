Rune Samyn blijft ambitieus met Roepovo A: “Degradatiezone zo snel mogelijk achter ons laten”

Met een zes op negen na Nieuwjaar heeft Roepovo Poperinge A de degradatiezone voorlopig achter zich gelaten. In de bekermatch tegen tweedenationaler Pervol Ruiselede toonde Roepovo klaar te zijn voor de cruciale weken die volgen. De 22-jarige Rune Samyn heeft alvast vertrouwen in een goede afloop.

Ondanks de 0-3-nederlaag in de kwartfinale van de West-Vlaamse beker Nationaal legde Roepovo Poperinge wel degelijk het vuur aan de schenen van tweedenationaler Pervol Ruiselede. In elk geval een opsteker naar de competitie toe. “Ergens wel een logische nederlaag tegen een ploeg die een reeks hoger speelt en met heel wat opslagdruk het verschil maakte”, kan Rune Samyn zich wel neerleggen bij de bekernederlaag.

“Wij hebben wel heel goed meegedaan en hen in set twee en drie tot het uiterste gedreven. Als je weet dat we zonder receptiehoekspelers gehavend aan de opslag kwamen, mogen we niet te ontgoocheld zijn. Integendeel, het moet ons vooral vertrouwen geven voor de competitiematchen die volgen.”

Geluk

Roepovo Poperinge bevond zich na de heenronde in acute degradatienood. Met overwinningen tegen Waasland Kruibeke en Felco Gavere mag Roepovo het vizier weer naar boven richten. “Het is niet dat we voor Nieuwjaar zo slecht aan het spelen waren, maar op de beslissende punten lijkt het geluk nu wel plots aan onze kant te staan”, geeft Rune Samyn aan.

“Zaterdag trekken we naar Marke-Webis. Als we ons niveau halen, zit er ook daar zeker puntenwinst in. Belangrijk is om de komende weken nog een paar matchen te winnen, zodat we de degradatiezonde zo snel mogelijk achter ons kunnen laten. Met wat we na Nieuwjaar al op de mat hebben gelegd, heb ik er alle vertrouwen in dat het een kwestie van tijd is vooraleer we ons in de veilige zone van het klassement bevinden.”

Bootcamps

Abelenaar Rune Samyn zet dit seizoen zijn eerste stappen in de nationale reeksen. Bij de A-ploeg van Roepovo Poperinge groeit de 22-jarige opposite stilaan uit tot een vaste waarde in de basisploeg.

“Vorig jaar speelde ik nog voor onze B-ploeg in reeks Promo 2. Voor mij is het een grote aanpassing geweest naar het niveau van de A-ploeg. Het tempo ligt veel hoger en ook op fysiek vlak heb ik in de voorbereiding met de bootcamps toch een paar keer moeten blazen. (lacht) Ik krijg wel veel speelgelegenheid en vertrouwen van coach Marc Van Criekinge. Mijn ambitie is om vaste waarde te worden in de basis en vooral belangrijk te kunnen zijn voor de ploeg.”

(TVI)

Zaterdag 11 februari om 20.30 uur: VT Marke-Webis – Roepovo Poperinge A