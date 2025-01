RTH4 van Rembert Torhout Heren warmt zich op voor derby tegen RTH3

Dit is de ploeg RTH4 van volleybalclub Rembert Torhout Heren. Staande van links naar rechts trainer-coach Wim Vanlaethem, Jona Rabaut, Jorre Vandenberghe, Massimo Masschelein, Reinout Haelewyn, Jitse Verbeke en Boris Vandaele en zittend van links naar rechts Noah Soete, Cedric Boi, Tibe Bolliou, Stan Denoo, Ben Tavernier en Lander Deketelaere. RTH4 is een heel jonge ploeg van gemiddeld maar 17 jaar, die uitkomt in de reeks Promo 1. Het team doet het voortreffelijk, want het staat op een vierde plaats op amper drie punten van het leiderstrio, waartoe RTH3 behoort. Op zondag 5 januari om 14.30 uur in de stedelijke sporthal heeft de clubderby plaats tussen RTH3 en RTH4. In september verloor de jongste ploeg nipt met 3-2. Benieuwd wat het zondag wordt. Bijna zeker zal de spanning te snijden zijn! (JS)