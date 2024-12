Roeselare verliest met 3-0 in Polen tegen Zawiercie in Champions League

Knack Roeselare heeft woensdag zijn vierde wedstrijd in groep C in de Champions League volley voor mannenteams verloren. De West-Vlamingen gingen op bezoek bij het Poolse Zawiercie met 3-0 onderuit. De setstanden in Sosnowiec waren 25-20, 25-19 en 25-18.

In de stand staat Roeselare op de derde plaats met drie punten, Zawiercie prijkt aan kop met elf punten. Het Italiaanse Milaan (tweede met 6 punten) en het Oostenrijkse Innsbruck (vierde met 1 punt) tellen een wedstrijd minder en bekampen elkaar later woensdag op de vierde speeldag.

Op de vijfde speeldag, op 16 januari, ontvangt Knack in de eigen Tomabel Hall Milaan. Het doek over de groepsfase valt op de zesde speeldag (29 januari) met de komst van Innsbruck naar Roeselare.

De vijf groepswinnaars kwalificeren zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en de beste derde strijden in een tussenronde voor de overige drie tickets. De winnaars mogen ook naar de kwartfinales, de verliezers zijn Europees uitgeschakeld. De overige derdes zetten hun Europees avontuur verder in de kwartfinales van de CEV Cup, de op een na belangrijkste Europese competitie.