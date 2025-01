Roeselare uitgeschakeld in Champions League na logische nederlaag tegen Milaan

Roeselare is er donderdag ook in eigen zaal niet in geslaagd te stunten tegen het Italiaanse Milaan. Op de vijfde speeldag in groep C van de Champions League moest de Belgische kampioen een 0-3-nederlaag slikken. Het werd 17-25, 18-25 en 20-25.

Midden november slaagde Roeselare er in Milaan wel bijna in de Italianen te verrassen. Daar werd het 3-2 (21-25, 21-25, 25-23, 25-22, 16-14). Na de vierde nederlaag op vijf wedstrijden is Roeselare mathematisch zeker van de uitschakeling in de Champions League. Om wel nog de derde plaats in de groep vast te houden en zo door te gaan in de CEV Cup, moeten er dinsdag 29 januari minstens twee sets gewonnen worden tegen hekkensluiter Innsbruck.