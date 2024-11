Roeselare is niet opgewassen tegen Poolse Zawiercie in Champions League volley

Roeselare heeft donderdagavond in zijn tweede groepswedstrijd van de Champions League volleybal voor mannenteams met 0-3 verloren van het Poolse Zawiercie. De setstanden in de Tomabelhal waren 17-25, 23-25 en 23-25.

Vorige week grepen de West-Vlamingen in hun openingswedstrijd in poule C met 3-2 nipt naast een stunt tegen het Italiaanse topteam Milaan. Dat zette woensdag Innsbruck opzij met 1-3. De Oostenrijkers verloren vorige week met 3-0 van Zawiercie.

Over twee weken (4 december) trekt Roeselare op de derde speeldag naar Innsbruck. Milaan ontvangt dan Zawiercie.

De vijf groepswinnaars kwalificeren zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en de beste derde strijden in een tussenronde voor de overige drie tickets. De winnaars mogen ook naar de kwartfinales, de verliezers zijn Europees uitgeschakeld. De overige derden zetten hun Europees avontuur verder in de kwartfinales van de CEV Cup, de op een na belangrijkste Europese competitie.