Roeselare is leidersplaats opnieuw kwijt aan Achel na nederlaag bij Aalst

Roeselare heeft zaterdagavond op de elfde speeldag in de Lotto Volley League opnieuw zijn koppositie moeten afstaan aan Achel. De landskampioen verloor de topper tegen Aalst met 3-2. De setstanden waren 25-23, 20-25, 22-25, 25-23 en 18-16.

Achel verloor op de vorige speeldag zijn koppositie aan Roeselare en rechtte met een duidelijke 0-3-zege bij het nummer vier Maaseik de rug. De setstanden waren 25-22, 25-19 en 25-16. Ook Menen gunde Gent geen set (25-14, 25-20 en 25-15) en won met 3-0, Guibertin won het kelderduel tegen rode lantaarn Brabo Antwerp met 1-3 (16-25, 25-22, 25-16 en 25-22).

Achel voert de stand in de Lotto Volley League aan met 25 punten, maar de marge op eerste achtervolgers Roeselare (24 ptn) en Aalst (22 ptn) is klein. Menen beende Maaseik (20 ptn) bij op plek vier, Guibertin (9 ptn) kwam naast Gent op plek acht terecht. Hekkensluiter Antwerp is na elf wedstrijden nog altijd op zoek naar zijn eerste punten.

Morgen/zondag (14u) sluit Borgworm de elfde speeldag in de Lotto Volley League af met een thuismatch tegen Haasrode Leuven.