Rembert Torhout B blijft ambitieus en mikt nog steeds op promotie: “Match tegen Bredene wordt sleutemoment”

De heren van Rembert B kregen een week extra rust om de topper van zaterdag tegen Volley Bredene voor te bereiden. Om de ondertussen bekende reden werd de thuiswedstrijd van vorig weekend tegen VT Diksmuide immers uitgesteld.

“Het is een moeilijke periode voor de ploeg”, geeft universiteitsstudent Lukas Hoornaert (20) eerlijk toe. “Door de examens kunnen heel wat jongens niet of maar zelden trainen en de uitgestelde wedstrijden zorgen voor een verlies aan matchritme. Daarenboven moeten al die uitgestelde wedstrijden ooit ingehaald worden, waardoor er verschillende weekends wellicht twee wedstrijden op het programma zullen staan. Voor onze beperkte kern wordt dat een zware opdracht.”

“In de heenronde hebben we het eigenlijk beter gedaan dan verwacht”, gaat de Lichterveldenaar verder. “We zijn nog steeds in de running voor die tweede plaats, die wellicht kansen op promotie biedt. Knack Roeselare is veruit de beste ploeg van de reeks en zal wellicht buiten schot blijven. We speelden nochtans een beresterke wedstrijd tegen de leider. Ook Volley Bredene is collectief een heel goed team.”

“Het wordt zaterdag een spannende wedstrijd tegen de kustjongens. Beide teams zijn aan elkaar gewaagd, waardoor de wedstrijd alle kanten uit kan. Eigenlijk komt die wedstrijd op een slecht moment. We moeten deze topper spelen in een moeilijke periode voor onze ploeg. Het is nog maar de vraag of iedereen door de examens en de huidige coronasituatie voldoende fit is om er voluit tegenaan te gaan. Aan motivatie zal er geen gebrek zijn, want we willen die sleutelwedstrijd winnen. Als we de drie punten veroveren en ook in onze uitgestelde wedstrijden de zege pakken, staan we opnieuw op die felbegeerde tweede plaats.”

Nationaal niveau

“Hoewel het geen topprioriteit is, blijft promotie ons doel”, stelt Hoornaert heel duidelijk “Als de kans zich aandient, zullen we er alles aan doen om die met beide handen te grijpen. Volleyballen op nationaal niveau zou zowel voor de club als voor de spelers immers een goede zaak zijn.”

“We weten maar al te goed dat er nog moeilijke weken volgen. In onze reeks zijn heel veel evenwaardige ploegen die regelmatig verrassend uit de hoek komen. Het zal heel belangrijk zijn om tegen de teams uit de buik van het klassement geen punten te laten liggen. De sleutelwedstrijd van komend weekend tegen Bredene is heel belangrijk, maar alle partijen die daarop volgen zijn minstens even belangrijk”, besluit Lukas Hoornaert.

(PDC)