Receptie-hoek François Lecat is de nieuwe aanwinst van Knack Volley: “Mijn carrière hier herlanceren”

Met het aantrekken van de 28-jarige François Lecat is de Knack-kern na het afhaken van hoofdaanvaller Filip Gavenda weer compleet. Binnen de ploeg werd er dan wel een positiewijziging doorgevoerd: Stijn van Schie herschoolt zich weer tot hoofdaanvaller.

Na het afspringen van de onderhandelingen met de verhoopte Bulgaarse hoofdaanvaller keek de sportieve cel van Knack uit om de kern te vervolledigen. “Met het aantrekken van hoekspeler François Lecat is onze kern weer compleet. Hij kreeg bij het Qatarese Al Arabi eind vorig jaar zijn ontslag en wij bereikten een overeenkomst voor de rest van dit seizoen. Stijn van Schie stond er voor open om zich weer als hoofdaanvaller te herscholen, zodat wij op training weer voluit kunnen variëren in alle tactische mogelijkheden”, zegt coach Steven Vanmedegael.

Internationaal

Lecat heeft er al een internationale carrière opzitten en hoorde tot twee seizoenen geleden bij de kern van de Red Dragons. “Trainer Vanmedegael is voor mij zeker geen onbekende, want ik speelde vanaf 2010 ook bij de nationale jeugdploegen waar ik hem als trainer had”, geeft de nieuwste aanwinst mee.

Na twee seizoenen Guibertin, waarbij hij debuteerde in de Liga A, speelde hij één seizoen bij Asse-Lennik. Hij dwong er de interesse af van Maaseik waarvoor hij twee seizoenen (2013-2015) aantrad om dan de internationale toer op te gaan bij het Italiaanse Verona. Na twee seizoenen trok hij naar Calabria Valentia en verlengde bij Peimar Volley zijn Italiaans avontuur tot in totaal vier seizoenen. Er volgde nog een seizoen Franse competitie bij Narbonne vooraleer hij vorig seizoen zijn Belgische rentree maakte bij Lindemans Aalst.

Dat eerste seizoen Verona won de ploeg de CEV Callenge Cup door in de finale het Russische Urengoy met 3-2 te kloppen. “Persoonlijk haalde ik in mijn Italiaanse passage het tweede seizoen dat ik voor Verona uitkwam nog meer voldoening. Niet dat ik er alles speelde, maar ik had er een grote positieve invloed op het team.”

Twee seizoenen geleden was hij met Narbonne actief in de Franse competitie. “Daar leerde ik dat het een heel onvoorspelbare competitie is met soms heel verrassende uitslagen. De top vier van de Belgische competitie moet er volgens mij in de eerst helft van de klassering kunnen meedraaien.” Het jongste seizoen kwam Lecat terug naar de Liga A bij Lindemans Aalst. Daar moest hij met een schouderblessure evenwel voortijdig afhaken.

Revalideren in Qatar

“In februari verleden jaar moest ik een zware operatie ondergaan. Er werd mij verzekerd dat ik na revalidatie weer competitief aan de slag zou kunnen dit seizoen. Als ik mijn vroegere niveau haalde, moest ik mijn spelersloopbaan zeker nog enkele seizoenen kunnen verderzetten. Ik zat dan wel zonder ploeg. In overleg met mijn manager opteerde ik ervoor om in te gaan op het aanbod van het Qatarese Al Arabi SC Doha. De competitie is er minder zwaar dan de Belgische en ik zou verder kunnen revalideren.”

“Eind december kreeg ik evenwel mijn ontslag, samen met een andere buitenlander en de coach. Ik wist vooraf dat afspraken er gemakkelijk verbroken worden. Mijn manager drong aan om geduldig te zijn, want dat ik op termijn wel weer over mijn vroegere fysieke mogelijkheden zou kunnen beschikken. De vraag van Knack Roeselare was dan ook een opportuniteit.”

Lecat kon zich deze week bij de ploeg voegen. “Het voelt goed aan weer in België te kunnen volleyballen. De schouderoperatie is gunstig verlopen en ik ben ervan overtuigd weer mijn oude niveau te halen. Ik krijg bij Roeselare de kans om op hoog niveau te trainen en dat zal meehelpen om sneller mijn beste niveau te bereiken. Zo snel mogelijk de ploeg kunnen helpen, ook al is dat aanvankelijk op training, is mijn motivatie en ambitie. Dan zien wij wel hoe en waar ik volgend seizoen mijn volleybalcarrière verderzet.”

