Promovendus Davo Wevelgem A bekert tegen laatste in de stand VKT Torhout: “We zijn gebrand om te winnen”

Davo Wevelgem A neemt het dit weekend voor de West-Vlaamse beker op tegen reeksgenoot VKT Torhout. De ploeg van coach Andy Laperre doet het niet onaardig met een achtste plaats als promovendus in de competitie.

Vorige week verloor Davo Wevelgem in Promo 1 op het veld van Ruvo Ruddervoorde, de vijfde in de stand, met 3-2 (27/25, 22/25, 25/16, 24/26, 15/13) na een degelijke partij. “In deze inhaalmatch waren beide ploegen aan elkaar gewaagd”, zegt coach Andy Laperre. “In de laatste en beslissende vijfde set was het een dubbeltje op z’n kant. Om beurten zaten we in de flow, ook al waren we dikwijls op achtervolgen aangewezen. Het blijft toch een beetje zoeken de laatste weken. We missen twee hoekspeelsters, wat niet evident is. Mede door de examens blijft het puzzelen. Dat zal gans het seizoen het geval zijn. Al bij al mogen we toch blij zijn met elk punt. Gezien de situatie doen we het niet slecht met onze beperkte kern. We willen met dit niveau tonen dat we thuis horen in Promo 1. Eindigen in de middenmoot is de betrachting. Dat moet zeker kunnen met de kwaliteiten waarover we beschikken. Het ligt allemaal dicht bij elkaar in deze reeks. Zowel de laatste als de eerste ploeg in het klassement kan verrassen. Zeker van een zege ben je nooit”, aldus Andy.

gebrand om te winnen

Dit weekend trekt Andy met zijn dames naar reeksgenoot VKT Tornout C, de laatste in de stand, voor de beker van West-Vlaanderen. “Indien ze met dezelfde ploeg aantreden zou dit geen problemen mogen opleveren. Voor de competitie haalden we het in eigen huis vrij eenvoudig. Normaal zijn we, buiten de hoeken, voltallig. We spelen uit, maar we zijn alvast gebrand om te winnen.” (ELD)

Zaterdag 21 december om 16.30 uur: VKT Torhout C – Davo Wevelgem.