Ploeg van de Week: de U13 niveau 2 van VKt

Dit is de U13 niveau 2 (de vroegere U13 regionaal) van volleybalclub VKt. Staande van links naar rechts trainer-coach Oona Allard, Hailey Demuynck, Audrey Tempelaere, Marthe Bogaert en Juliette Hemeryck en zittend van links naar rechts Mila Vanhooren, Ieme Desendere en Lize Paelinck. Het team staat halfweg de competitie iets onder de middenmoot geklasseerd. Elke match opnieuw doen de speelsters hard hun best om een prima resultaat neer te zetten. Dat lukt met wisselend succes. Trainer-coach Oona is een jeugdproduct van VKt. Ze speelt intussen in de eerste ploeg van de club. Ze combineert dat met groot enthousiasme met het trainerschap van de U13 niveau 2. (foto JS)