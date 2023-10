Peter Verdru hoopt op de ommekeer voor Roepovo A

Roepovo Poperinge A kon geen vervolg breien aan de veelbelovende seizoensopener tegen Marke Webis. Na drie opeenvolgende nederlagen waarin heel wisselvallig werd gepresteerd hoopt middenspeler Peter Verdru in de thuismatch tegen Rembert Torhout aan te knopen met de overwinning.

Een seizoensstart met overduidelijk gemengde gevoelens bij Roepovo Poperinge. “Vorig seizoen was het veel langer wachten op de eerste overwinning, maar we hadden toch gehoopt om ons niveau van de eerste match tegen Marke Webis door te trekken. Dat is totaal niet gelukt”, geeft de 29-jarige Verdru tekst en uitleg. “We slagen er niet in om een constant niveau te halen en dat is toch wel vreemd. Onze opslagdruk, de voorbije jaren steevast ons sterke wapen, laat het al te veel afweten en dan speel je natuurlijk in de kaart van de tegenstander. Zo loop je achter de feiten aan, wat ook bleek in onze verliespartijen van de voorbije weken. Vrij frustrerend, maar als we blijven werken op training en de kopjes niet laten hangen moeten we ons niveau kunnen opkrikken. We zijn er ons in elk geval van bewust dat het de komende weken veel beter moet.”

Goede voorbeeld

De Poperingenaars willen vooral de degradatiestrijd uit de weg gaan. Zaterdag dient zich een uitgelezen kans aan om een kloofje te slaan.

“De thuismatch tegen Rembert Torhout zou inderdaad voor een klik kunnen zorgen”, beaamt middenman Peter Verdru. “Een driepunter zou ons wat zuurstof geven in het klassement en ook ons vertrouwen een ferme boost kunnen geven. Ook voor onze youngsters die vanuit de jeugdreeksen en de B-ploeg zijn doorgeschoven zou een overwinning welkom zijn. Zij tonen op training en tijdens hun invalbeurten dat ze veel honger hebben om op dit hogere niveau te volleyballen. Aan ons als ‘oudere garde’ om hen hierin zo goed mogelijk bij te staan en het goede voorbeeld te geven.” (TVI)

Zaterdag 21 oktober om 20 uur: Roepovo Poperinge A Rembert Torhout B.