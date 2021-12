Pervol Ruiselede heren in actie in beker nationaal: “In Poperinge winnen is absoluut geen sinecure”

Zaterdag spelen de heren van Pervol Ruiselede op verplaatsing tegen Roepovo Poperinge A voor de beker. Hoewel de tegenstander een reeks lager speelt, wil Pervol hen zeker niet onderschatten. Clement Desseyn hoopt – voorzichtig – om bij de final four te geraken.

“We haalden ons beste niveau van de laatste weken tegen M. Siks Blaasveld”, blikt de 24-jarige middenman Clement Desseyn uit Gent terug op de 0-3-nederlaag van zaterdag in Nationale 2B. Na 15 jaar bij Tievolley Tielt is hij nu aan zijn derde seizoen toe bij Pervol Ruiselede. “Blaasveld haalde een erg constant niveau en was aanvallend erg impressionant. Door hun erg constant niveau slaagden we er telkens niet in om de kleine puntenkloof te dichten en zo eindigden we iedere set met gelijkaardig resultaat.”

“Na enkele moeilijke weken, onder meer door verscheidende coronabesmettingen, speelden we terug op niveau. In receptie zat het goed en ook aanvallend lijken we op de goede baan om het niveau van begin dit seizoen terug te vinden. Ondanks de moeilijke tegenstander bleven we met een goede teamgeest spelen en plooiden we ons dubbel voor ieder punt.”

Ik hoop, erg voorzichtig weliswaar, om de final four te halen

“Ondanks dat Poperinge een reeks lager speelt, mogen we hen zeker niet onderschatten in deze bekerwedstrijd. Zoals eerder aangegeven spelen we nog niet terug op het niveau van begin dit seizoen en uit het verleden weet ik dat een verplaatsing naar Poperinge nooit eenvoudig is. We zullen dus zeker geconcentreerd en gemotiveerd aan de match moeten beginnen. Een cadeau zal het zeker niet zijn, want eenmaal het bij Poperinge draait zijn ze erg moeilijk te stoppen.”

“Ik hoop, erg voorzichtig weliswaar, om de final four te halen, maar dat wordt zeker geen gemakkelijke opdracht. Ik denk dat de West-Vlaamse concurrentie sterker is dan ooit. We hebben sinds dit jaar ook een nieuwe coach en enkele nieuwe spelers. Het is voor iedereen dus weer een beetje zoeken. Als we echter ons eigen spel kunnen afdwingen, geloof ik dat we het veel ploegen kunnen lastig maken.”

“Momenteel is Michiel Vandenberghe nog steeds out door een coronabesmetting. Jonas Boone is niet out, maar met een geblesseerde schouder is hij ook niet honderd procent fit. We hebben de voorbije anderhalve maand al zeven coronabesmettingen gehad binnen de ploeg, dus dan is er telkens een speler bijna twee weken out, maar ondertussen zijn de meesten al weer een tijdje terug aan het meetrainen”, besluit Clement, die werkt als asset performance engineer bij Luminus. (RV)

Zaterdag 18 december om 16 uur: Roepovo Poperinge A – Pervol Ruiselede A.