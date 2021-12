Packo Zedelgem houdt eerste kampioenschap Snow Volley: “Voor herhaling vatbaar als het een succes wordt”

Niettegenstaande de strikte coronamaatregelen organiseren heel wat sportverenigingen allerlei acties in het kader van de Warmste Week. Ook de heren van Packo Zedelgem A willen hun steentje bijdragen en kwamen op het originele idee om op zaterdag 18 december een snow volleytornooi te organiseren.

“Toen de vraag van het bestuur kwam om iets te ondernemen voor de Warmste Week dachten we dat het misschien een goed idee was om de nieuwe gemeentelijke beachvolleyvelden hiervoor te gebruiken”, vertelt kapitein Mano Vandemoortel (34).

“Deze mooie velden waren pas in augustus klaar en werden nog niet veel gebruikt. In de winter wordt weinig beachvolley gespeeld en daarom besloten we om een kampioenschap Snow Volley te organiseren. We voorzien zowel een heren- als een damestornooi. De deelnameprijs is heel democratisch zodat we hopen dat heel wat teams zullen inschrijven.”

Voorzie thermische kledij want buiten volley spelen vraagt om een dikke trui

“Omwille van het winterweer opteren we voor een tornooi met directe uitschakeling. We vragen aan de deelnemers om thermische kledij te voorzien want buiten volleyballen in de winter vraagt toch om een dikkere trui. Supporters zijn uiteraard ook welkom, want er kan aan de bar een (winters) drankje genuttigd worden. Uiteraard is ook die opbrengst voor het goede doel. Dankzij enkele sponsors beschikken we zelfs over prijzen voor de winnaars. We maken er een gezellige boel van”, aldus Vandemoortel.

Primeur

De weerman voorspelt voor zaterdag niet onmiddellijk een dikke laag sneeuw, maar dat is geen probleem. “Het is naar alle waarschijnlijkheid het allereerste West-Vlaamse kampioenschap Snow Volley en dat vonden we wel origineel. Uiteraard moet de naam van het tornooi zorgen voor de nodige nieuwsgierigheid bij geïnteresseerden. Qua opbrengst hebben we geen doel voor ogen en we weten ook niet of veel teams zullen reageren op onze oproep. Als het initiatief een succes wordt, is het misschien voor herhaling vatbaar.” (PDC)