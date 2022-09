Oud-bondscoach Dominique Baeyens moet Balti Spurs naar hoogste volleybalklasse loodsen

Een versterking van formaat voor volleybalploeg Balti Kortrijk Spurs. Het haalt oud-bondscoach Dominique Baeyens (66) aan boord als sportief adviseur. Onder zijn bewind moet de Kortrijkse volleybalploeg op korte termijn stijgen richting Liga A, de hoogste klasse in Belgische mannenvolleybal.

Antwerpenaar Dominique Baeyens is een ronkende naam in de Belgische volleybalwereld. Als trainer werd hij liefst zes keer landskampioen met Knack Roeselare. In totaal vijf jaar lang (tussen 2012 – 2016 en 2019 – 2022) stond hij ook aan het roer bij de Belgian Red Dragons, de nationale volleybalmannen. Tijdens zijn trainerscarrière bezette hij ook acht keer het hoogste schavotje bij de verkiezing van Trainer van het jaar.

Tot hij in 2021 zijn afscheid aankondigde, was hij directeur van de Topsportschool in Vilvoorde. Op dit moment is hij verantwoordelijke voor het beloftenproject ‘Grow4Gold Paris 2024’ en blijft hij zetelen in de topsportcommissies volleybal.

Richting hoogste niveau

Vanuit die jarenlange ervaring moet Baeyens als sportief adviseur Balti Kortrijk Spurs naar de hoogste volleybalklasse loodsen. Wim Vande Ryse blijft aan als hoofdcoach. Volgens het bestuur van de volleybalclub is de komst van Baeyens het missende puzzelstukje richting Belgische top. “We zijn de laatste jaren aan een razendsnel tempo gegroeid. Om echt door te groeien naar de top missen we echte ervaring. Dominique Baeyens moet ons die ervaring nu bijbrengen”, aldus Jurgen Demolie, voorzitter Balti Kortrijk Spurs.

Volleybalwijsheid

Hij krijgt een vrije rol binnen de volleybalclub. Hij moet vooral de coaches ervaring en volleybalwijsheid bijbrengen. Zelf langs de lijn staan als coach zit er niet meer in. Naast die coachende rol krijgt hij ook inspraak in het algemene sportieve beleid van de club. Die club heeft slechts één doel voor ogen: zo snel mogelijk Knack Roeselare en Menen vergezellen op het hoogste volleybalniveau. Concreet werkt Dominque in periodes van drie maanden voor Balti Spurs, tijdens de voorbereidingsmaanden van het seizoen en nog een drie maanden vanaf januari.

Dominique Baeyens is niet de enige expert die de Balti Kortrijk Spurs zou vervoegen. Voorzitter Jurgen Demolie wil nog andere grote namen op sportief vlak aantrekken, samen met commerciële -, jeugd -, en financiële experten. “Om club verder te professionaliseren”, aldus Jurgen Demolie. Zo zouden er al gesprekken lopen met investeringsgroepen en andere grote namen in de volleybalwereld. Over die extra experts wordt met geen woord gerept.

Groter project

Balti Spurs Kortrijk kadert binnen het United Spurs project van Stad Kortrijk. De stad wil van daaruit negen sportclubs verder professionaliseren, onder andere KV Kortrijk, Zwemclub KZK en handbalclub Apolloon Spurs. Schepen van Sport Wouter Allijns was er dan ook als de kippen bij om de komst van een klepper als Dominique Baeyens wereldkundig te maken. “We willen op termijn vijf Kortrijkse clubs in de hoogste afdeling van hun sport krijgen. In het basketbal haalden we al succescoach Phillip Mestdagh aan boord voor de Kortrijk Spurs, in het zwemmen geeft topzwemster Fanny Lecluyse training. Nu halen we met Dominique Baeyens in het volleybal eenzelfde klepper aan boord”, aldus Wouter Allijns.

Dominique Baeyens kiest in de eerste plaats voor het project en ronkende ambities bij Balti Spurs. Al koestert hij ook een speciale voorliefde voor Kortrijk. “Met de Belgian Dragons verbleven we hier regelmatig en leerde ik de stad kennen. Bovendien wonnen we hier ooit een kwalificatiematch tegen Griekenland die volgens mij de steile opmars van de Dragons in gang heeft gezet”, sloot Baeyens af.

De Balti Spurs starten de competitie op zaterdag 17/09 in en tegen Siks Blaasveld. Met Dominique Baeyens hebben ze alvast een buitengewoon aandachtige toeschouwer. (Jules Fremaut)