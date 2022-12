Organisatoren provinciale bekerfinales en jeugdeindronden volleybal gekend

Op de vergadering van het Bestuursorgaan van Volley West-Vlaanderen werden de aanbestedingen geopend voor de diverse bekerwedstrijden en jeugdeindronden. Meteen kennen wij ook de organiserende clubs.

In de provinciale bekercompetities worden de halve finales zowel bij de seniores die in de Promo-reeksen uitkomen als bij de diverse jeugdcategorieën op neutraal terrein gespeeld. Packo Zedelgem kreeg de organisatie toegewezen van zowel de halve finales bij de heren en de jongens op zaterdag 11 maart als die bij de dames en meisjes op zondag 12 maart 2023. In De Groene Meersen in Zedelgem wordt dan een weekend lang volop volleybal gespeeld.

De vier finalewedstrijden bij de seniores, dames en heren die in de provinciale competitie spelen naast de finales van de nationaal spelende heren- en damesploegen, worden weer door Volley De Haan op paasmaandag 10 april 2023 georganiseerd in het sportcomplex Haneveld in De Haan.

Knack Roeselare organiseert op paaszaterdag 8 april 2023 op Schiervelde de bekerfinales bij zowel de jongens als de meisjes in de Tomabelhal.

Datzelfde Knack Roeselare is ook organisator voor de jeugdeindronden en kampioenenviering bij de jeugd op zaterdag 29 april 2023 in het sportcomplex Schiervelde.