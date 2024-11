Ooivo klaar voor burenduel

In Promo 1 staat zaterdag het burenduel tussen Ooivo Ooigem en Alfa Solution Tievolley Tielt op de kalender. De ploeg van trainers Sander en Bram Depovere staat momenteel op de derde plaats.

Nadat Ooivo Ooigem de competitie met een vier op vijf begon, verloor het zijn laatste drie wedstrijden. “Vooral de wedstrijd tegen Doskom Moorslede mocht absoluut niet verloren worden”, vertelt de 29-jarige Sander Depovere, zelf nog actief bij Volley Club Michelet Halluin nadat hij de overstap van Knack Roeselare maakte. “Vorig weekend botsten we op een heel sterk Beobank Citivo Gits. Het werd 3-1 (25-14, 26-28, 25-23, 25-11). Tegen leider Rembert Torhout C moesten we met 3-0 (25-22, 25-21, 25-20) de duimen leggen.”

Krappe kern

“We begonnen het seizoen met pech nadat onze opposite niet kwam opdagen. Daardoor zitten we met een krappe kern van 10 spelers, soms maar 9. Sommige jongens zetten al goeie stappen voorwaarts. Dit is een vrij consistente reeks waar weinig echte topploegen zijn en weinig ploegen die alles zullen verliezen.”

“Dit weekend kruisen we de degens met Alfa Solution Tievolley Tielt A. Dit belooft een moeilijke match te worden tegen een ploeg die slechts één puntje minder telt na acht speeldagen. Een paar jongens van bij ons speelden bij onze tegenstander van dienst. Wij spelen thuis, wat zeker een voordeel is.”

“We kennen de zaal heel goed, en als we ons eigen niveau spelen, moeten we de punten thuis kunnen houden. Alles staat momenteel op een zakdoek in het klassement. We mikken op de top drie, al zullen we niet teleurgesteld zijn als we zesde eindigen op twee punten van die derde plek. Veel zal uiteraard afhangen van de blessurelast tijdens het seizoen.”

Spelverdeler

“Ik kwam samen met Bram in contact met Ooivo door de vorige coach, Kris Supply. Ik geef er training met Bram die ook de wedstrijden voor zijn rekening neemt. Ikzelf ben nog actief bij Volley Club Michelet Halluin als spelverdeler, waardoor de wedstrijden zelf coachen moeilijk wordt. We hebben zo een goed alternatief gevonden om Kris te vervangen”, besluit de Roeselarenaar. (ELD)

Zaterdag 23 november om 20 uur: Ooivo Ooigem – Alfa Solution Tievolley Tielt.