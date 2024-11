Ongeslagen Bevo C is klaar voor derby

Darta Bevo Roeselare C heeft na acht wedstrijden nog steeds het maximum van de punten en staat dus ongeslagen aan de leiding in Promo 1. Zaterdag staat met het bezoek van het derde geklasseerde Vosta Staden A een pittige derby op het menu. Boekt trainer-coach Anthony Vannieuwenhuyse een negen op negen?

Vorig weekend won Bevo C met 1-3 op het veld van Wevelgem. “Ik was er op voorhand zeker niet gerust in”, steekt Anthony Vannieuwenhuyse (41) van wal. “Het lijkt misschien allemaal gemakkelijk omdat we eerste staan, maar dat is zeker niet het geval. Ook de week ervoor tegen Torhout verliep het wat moeizaam. Ik heb de indruk dat de groep wat gepiekt had naar de topper tegen Tielt, maar sindsdien zijn we wat zoekende. Al hadden we enkele geblesseerden en moesten enkele meisjes ook vol aan de bak in de Jeugd Champions League. Dat weegt allemaal wat door, waardoor het logisch is dat er een kleine terugval was.”

Toch staat Bevo C ongeslagen aan de leiding in Promo 1, met zeven punten voorsprong op Tielt (dat een match minder gespeeld heeft, red.) en acht op Vosta Staden. “Aangezien onze kern zo goed als dezelfde was gebleven en we vorig seizoen op een punt van de eindronde gestrand waren, wist ik wel dat we klaar waren voor een mooi seizoen. Al mikte ik in eerste instantie op de top drie, die leidersplek met zo’n voorsprong had ik zeker niet verwacht.”

De kloof met het derde geklasseerde Vosta Staden kan zaterdag in het onderlinge duel nog uitgediept worden. “Hun kern is ook dezelfde gebleven, met uitzondering van een setter, die er wel nog niet veel bij geweest is. Maar we gaan hen zeker niet onderschatten, want er zit veel power in die ploeg. We gaan uit van eigen sterkte en hopen weer naar ons beste niveau te groeien. Mits winst doen we een heel goede zaak in het klassement. Hopelijk kunnen we dit seizoen de promotie bewerkstelligen, want deze groep is zeker klaar voor een stap hogerop”, besluit Anthony. (SM)