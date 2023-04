Onfortuinlijke Seppe Rotty kan finale tegen Modena toch spelen

Goed nieuws voor volleytalent Seppe Rotty en Knack Roeselare. De Torhoutenaar geraakt wel degelijk speelklaar voor de Europese finale tegen Modena in de Tomabelhal aanstaande woensdag.

Tijdens de Europese finalematch vorige woensdag tegen datzelfde Modena geraakte de pink van Seppe Rotty uit de kom na het verdedigen van een harde smash. Rotty kon de pink meteen na de fase zelf weer op de juiste plek duwen maar moest wel lijkbleek en kermend van de pijn naar de kant. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat er geen breuk is. In principe zou de Speler van het Jaar woensdag in de return gewoon kunnen spelen met een ingetapete pink. Positief nieuws dus voor de West-Vlamingen die dan een 0-3-voorsprong verdedigen om na 21 jaar nog eens een Europese Beker in de lucht te steken.

Of Rotty ook effectief zal spelen is verre van zeker. Z’n vervanger Märt Tammearu is namelijk ook terug uit blessure en maakte een geslaagde invalbeurt in Italië vorige week. Luxeproblemen dus voor coach Steven Vanmedegael. Roeselare is deze week vrijgesteld want hun geplande wedstrijd tegen Lindemans Aalst werd verplaatst naar het einde van deze maand. (MPM)