OLVA Brugge B staat momenteel tweede, maar presteert ondermaats: “Ik wil nog niets horen over promoveren”

De heenronde in de provinciale volleybalcompetitie is halfweg en de eerste conclusies kunnen reeds getrokken worden. Voor de tweede ploeg van OLVA Brugge ziet het er goed uit, maar de ultieme bekroning, een titel, zal waarschijnlijk net iets te hoog gegrepen zijn. De confrontatie met Balti Kortrijk draaide uit op een teleurstelling en Olva liet zijn eerste en enige nederlaag van het seizoen optekenen.

“We staan onverhoopt op die tweede plaats en als ik eerlijk moet zijn, misschien ook wel iets boven onze stand”, stelt coach Peter Missinne. “Voorbeeld hiervan is onze match van afgelopen weekend tegen Poperinge. Op een schaal van 1 tot 10 zou ik ons slechts een magere vijf en een halfje geven, enkel omdat we gewonnen hebben.”

“Maar het was zonder glans. Aanstaande zaterdag trekken we naar mijn ex-club Packo Zedelgem, dat een haalbare kaart moet zijn, maar toch ben ik niet zeker. We sukkelen toch met enkele afwezigen en nu is mijn eerste passeur, kapitein en ervaren rat Geoffry Laisnez ook nog eens door corona uitgevallen. Het wordt behelpen.”

Top vijf zit er niet in

Over de titel, top twee en eventuele promotie, wil de coach niets horen. “Ik verwacht zeker nog een terugkomst van Knack Roeselare en ook Rembert Torhout is nog niet uitgeteld. Aan het begin van de competitie had ik de middenmoot vooropgesteld en naar alle waarschijnlijkheid zullen we wel beter doen. Maar meer dan een top vier of vijf plaats zal er niet inzitten. Tenzij we plotseling terug kunnen rekenen op een paar gekwetste spelers die terugkeren”, besluit hij. (GD)