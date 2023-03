Noor Debouck timmert verder aan volleycarrière bij Asterix Avo Beveren: “Doen mee voor dubbel”

Na de heroïsche bekerwinst tegen Gent doet Asterix Avo Beveren nog volop mee voor de titel in de hoogste afdeling van het Belgische vrouwenvolleybal. Dit jaar timmert de talentvolle Noor Debouck (17) daar gestaag verder aan haar carrière.

Noor Debouck woont in de Madonna en mag in juni 18 kaarsjes uitblazen. Op haar jonge leeftijd speelt ze nu al bij de top van België. Ze begon destijds met volleybal bij Vlamvo Vlamertinge. De hele familie ademt volleybal. “Mijn zussen Trude en Lea zijn nog steeds actief bij Vlamvo. Trude bij de A-ploeg en Lea intussen bij de B-ploeg. Oudste zus Nelle was ook jarenlang actief, maar concentreert zich nu even volledig op haar studies. Verder zijn mijn ouders Kris Debouck en Heike Rosseel ook heel betrokken. Papa is trainer bij de B-ploeg en mama heeft ook een carrière als speelster achter de rug.”

Na haar carrière van ongeveer tien jaar bij Vlamvo kwam de libero via de Topsportschool van Vilvoorde bij Asterix Avo Beveren terecht, een fusieclub van Asterix Kieldrecht en AVO Melsele. Met Manon Stragier speelt er nog een tweede provinciegenote. “Het is nu mijn tweede jaar dat ik met een dubbele licentie speel. Vorig jaar kwam ik vaker in actie bij Vilvoorde, dat dit jaar in de tweede klasse aantreedt. Nu mag ik meer proeven van het grote werk bij Beveren. Met Britt Rampelberg beschikken we over een toplibero. Toch mag ik zeker niet klagen van mijn speelminuten.”

Het hoogtepunt tot nu toe was de winst in de bekerfinale tegen VDK Gent (3-2) voor een volgepakte Lotto Arena. “De atmosfeer was ongezien en dan was het nog eens een thriller van formaat. Vanuit een quasi verloren positie keerden we toch nog terug. De ontlading was enorm. Een zotte ervaring en we beseffen het nog altijd niet helemaal”, geniet Noor nog na. “Ook Europees presteerden we boven de verwachtingen met een kwartfinale in de Challenge Cup.”

Topper tegen Gent

Komend weekend zal regerend kampioen VDK Gent uit zijn op revanche op de 17de speeldag van de reguliere competitie. “We zijn aan elkaar gewaagd. De heenronde verloren we met 3-1. Dat was één van onze twee verliespartijen. Ook tegen Oostende verloren we (3-0) en toen kenden we een mindere dag. Verder is er nog de laatste speeldag tegen Oudegem en na de reguliere competitie spelen we de play-offs. We kunnen de dubbel nog pakken.” Tegen eind april kennen we normaal gezien de kampioen, maar dat betekent niet meteen een rustperiode voor Noor. “Dan blijf ik verder trainen met de Topsportschool en volgt nog een achtlandentoernooi met de Young Yellow Tigers. Dit keer is dat met lichting 2005-2006. Tegen half juli zal het dan iets rustiger zijn.”

Verder studeren

Volgend schooljaar zit haar middelbare schoolcarrière erop. “Ik zal verder studeren in Gent en de richting ergotherapie volgen. Op volleybalvlak is het verhaal van de dubbele licentie afgelopen en zal ik wellicht bij Asterix Avo Beveren aan de slag blijven. Ik zit hier heel goed en kan veel bijleren van de ervaren speelsters. Ook met trainer Kris Vansnick is er een hele goeie samenwerking. Zowel op tactisch en mentaal vlak is hij een topcoach”, besluit Noor, die nog aangesloten is bij Chiro Ixagodo in Langemark. “Als het past, dan neem ik er graag deel aan de activiteiten. Maar de drukke agenda laat dat niet altijd toe.” (API)