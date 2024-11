Nog geen paniek bij Dames Volley Bredene B

De dames van Volley Bredene B die vorig jaar promoveerden, zijn er nog niet in geslaagd om in Promo 3 een wedstrijd winnend af te sluiten. Ook vorig weekend waren de meisjes van Slovo Volley Brugge B een maatje te groot voor de pupillen van coach Mike Schillewaert.

“De promotie naar een hogere reeks was en blijft een leuk geschenk”, opent kapitein Gypsy Rotsaert (21). “Alle speelsters keken er al een tijdje naar uit. Het was een schitterende beloning na een seizoen waarin we echt goed presteerden. Jammer dat enkele meisjes stopten en vervangen moesten worden door nieuwe speelsters, die nog wat hun draai moeten vinden. Je mag ook niet vergeten dat er een serieus niveauverschil is tussen Promo 3 en Promo 4. Er wordt veel sneller gespeeld en elk moment van onoplettendheid of nonchalance wordt afgestraft. Het is echter een heel leuke reeks en het zou mooi zijn mochten we ons dit seizoen kunnen handhaven.”

Progressie bij iedereen

Niettegenstaande het uitblijven van een eerste overwinning panikeert de kapitein van Volley Bredene B niet. “We verloren drie wedstrijden met het kleinste verschil. Ook tegen leider Bevo Roeselare speelden we goed en haalden we zelfs een set binnen. Ik merk progressie bij iedereen en ben er zo goed als zeker van dat we in de terugronde goed voor de dag zullen komen. De ploegen die net boven ons gerangschikt staan, hebben niet zoveel punten meer dan wij en kunnen we zeker nog bijbenen.”

Gypsy Rotsaert geeft eerlijk toe dat er nog wat werkpunten zijn. “Schoonheidsfoutjes moeten eruit en we moeten soms rustiger blijven tijdens belangrijke momenten in een wedstrijd. Onze coach Mike Schillewaert zal er alles aan doen om het maximum uit de ploeg te halen. Hij is werkelijk een heel goede leermeester voor de jonge speelsters. Zijn trainingen zijn heel gevarieerd en leuk en we oefenen heel veel spelsituaties. Aan hem zal het zeker niet liggen, mochten we na één seizoen moeten terugkeren naar een lagere reeks. Uiteraard zullen we als groep er ook alles aan doen om dit doemscenario te vermijden”, aldus de kapitein van Volley Bredene B. (PD)