Noëmie Vanneste (DVW B): “Veel progressie mogelijk”

Damesvolley Waregem B blijft na twee speeldagen in Promo 2 B ongeslagen. Vorig weekend ging VT Gullegem B voor de bijl met 1-3 (20/25, 21/25, 25/22, 18/25). Zaterdag ontvangt de ploeg van kapitein Noëmie Vanneste Mardavo Marke A.

“We begonnen heel goed op het veld van Gullegem”, analyseert de Kortrijkse Noëmie Vanneste de partij. “Tegen een heel stugge ploeg gingen we echter te veel in de fout maar op mentaliteit wonnen we toch set één. Pas in de derde set vonden we geen antwoord op hun spel en gingen we dan ook de boot in. De laatste set haalden we weer ons niveau en de wedstrijd was binnen.”

Aan elkaar gewaagd

“Met Frank Vallaeys en Wim Vertenten hebben we vanaf dit seizoen twee nieuwe coachen met een heel goede wisselwerking. Net wat wij nodig hadden. Zowel tactisch en technisch klopt het plaatje voor deze groep. Zelf ben ik als kapitein ruimschoots de ouderdomsdeken van de ploeg met mijn 27 jaar. De meeste speelsters zijn tussen de 16 en 20 jaar. Mijn taak is rust brengen in de ploeg, wat toch belangrijk is. Niet altijd gemakkelijk in een ploeg die nog zoekende is. Ervaring opdoen en mooi volleybal brengen is het doel van deze meisjes.”

“Ik voel me thuis bij Waregem”

Zaterdag staat in De Treffer het burenduel tegen Mardavo Marke A op de kalender. “Als we ons niveau halen dan moet een drie op drie haalbaar zijn. We weten dat veel ploegen aan elkaar gewaagd zijn en dat iedereen te verslaan is. Als we presteren zoals de afgelopen weken kunnen we de punten thuis houden.”

“Er is echter nog veel progressie mogelijk. Wat we écht kunnen hebben we nog niet getoond. Uiteraard hebben we op zowel tactisch als technisch vlak al stappen gezet na vorig jaar. Wat we nu al na zeven weken lieten zien vind ik heel indrukwekkend. Dit mogen we aan de goeie werking met de coachen danken”, aldus een trotse kapitein.