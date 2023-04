Nick Notredame wordt coach van Roepovo B: “Ik wil zo ver mogelijk doorgroeien”

Door het vertrek van Filip Osaer moest er bij Roepovo Poperinge op zoek gegaan worden naar een nieuwe coach voor de B-ploeg. De 28-jarige Nick Notredame, speler van Roepovo B en vorig jaar nog coach van de C-ploeg, neemt die rol komend seizoen op zich.

Een nieuwe uitdaging in de trainerscarrière van de 28-jarige Nick Notredame dient zich volgend seizoen aan. De Poperingenaar wordt coach van Roepovo B, de ploeg waar hij dit seizoen als speler aan de slag is. “Toen de vraag kwam om over te nemen van Filip Osaer heb ik toch even getwijfeld. Ik had me net geëngageerd om een jeugdploeg bij Beaphar Poperinge te coachen. Die combinatie wordt een uitdaging op zich maar ik wil me er wel volledig voor smijten. Dat we bij Roepovo één grote vriendenbende vormen heeft een grote rol gespeeld in mijn beslissing. De ploeg blijft grotendeels dezelfde en ik zie mogelijkheden om samen weer een stap vooruit te zetten.”

Focus op coachen

Nick Notredame is al een tiental jaar jeugdcoach bij Roepovo en had vorig seizoen ook de C-ploeg onder zijn hoede. “Mijn focus gaat meer en meer naar het coachen, zelf actief volleyballen zal in een veel beperktere rol zijn. Ik blijf als coach ook wel beschikbaar om te depanneren bij Roepovo B, maar het is nu ook niet de bedoeling om mezelf te gaan inbrengen als het even wat minder loopt. (lacht) Mijn doel is vooral om als jonge coach bij te leren en ook de spelers beter te maken. Wat mijn ambities als coach zijn? Ik wil eigenlijk zo ver mogelijk doorgroeien. In de eerste plaats als jeugdcoach, daarom ging ik ook de uitdaging bij Beaphar, volgend seizoen Soncotra Poperinge, aan. In het damesvolleybal is de vijver om in te vissen nu eenmaal veel groter, en is er ook een grote nood aan gemotiveerde trainers. Elke kans die ik krijg om te evolueren als coach wil ik met beide handen grijpen.” (TVI)