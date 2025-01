Nick Notredame hoopt nog op top zes voor Roepovo B

Dit jaar heeft Roepovo nog twee in plaats van drie seniorploegen in competitie. De B-ploeg speelt in Promo 2 en speler-trainer Nick Notredame hoopt op een zesde plaats. Zaterdag gaan ze op bezoek bij Volley Bredene B.

Nick Notredame (29) is al zijn hele volleybalcarrière actief bij Roepovo. Hij speelde bij de jeugd, Roepovo B en C en is al lang jeugdtrainer. Sinds enkele jaren is hij speler-trainer bij Roepovo B, dat dit jaar in Promo 2 speelt. “De sporthal van Poperinge is mijn tweede thuis, want ik train ook nog de U15 van de damesvolleybalclub Soncotra Poperinge”, vertelt Nick. “Met Roepovo B was ons doel voor het seizoen het behoud. We zijn een samensmelting van de B-ploeg van vorig jaar aangevuld met spelers van de opgedoekte C-ploeg. Twee van onze sterkhouders stroomden door naar de A-ploeg en het is onze taak om jongere spelers te integreren. In de eerste vier matchen wonnen we meteen drie keer. De start was beter dan verwacht, maar de voorbije weken kenden we een mindere periode. We botsten op sterkere tegenstanders en twee van onze basispionnen zijn out met een lange blessure. Ons eerste doel blijft dus het behoud, maar we hopen ook wel nog op de zesde plaats.”

Cruciale weken

Vorig weekend verloor Roepovo B thuis van Packo Zedelgem B met 1-3. Het staat nu achtste met tien punten. “Er zat meer in tegen Zedelgem, maar de stress sloop er wat in en we gaven het een beetje uit handen. Zaterdag kijken we Volley Bredene B in de ogen. Zij promoveerden uit Promo 3. Ze hebben drie punten en een match meer dan ons. Het wordt een heel belangrijke wedstrijd. Thuis wonnen we met 3-1 en we hopen om opnieuw de drie punten te pakken. Na Bredene volgen er nog cruciale weken, waarbij we onder meer de drie ploegen onder ons treffen”, zegt Nick, die de ambitie heeft om als trainer verder te doen. “Ik ben bijna twintig jaar speler en mijn positie is setter. Door de blessures speelde ik al meer dan verwacht, maar volgend seizoen zou ik me vooral willen concentreren op mijn taak als trainer.” (API)

Zaterdag 25 januari om 16.30 uur: Volley Bredene B Roepovo Poperinge B.