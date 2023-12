Natacha (54) denkt niet aan stoppen bij Volley De Haan: “Ik voel me als vijftiger nog goed tussen die jonge meiden”

Wie in onze regio op zoek is naar de oudste actieve volleyballer in competitieverband kan zijn speurtocht staken. Met haar 54 jaar is Natacha Vanhille ongetwijfeld de senior van de volleybalsters. We vroegen Natacha wat haar motiveert om door te gaan en waarom ze zich nog altijd enthousiast en blijgezind klaarmaakt voor elke training.

Natacha begon haar volleybalcarrière pas toen ze vijftien jaar was. Vrij laat om op die leeftijd nog een technische sport als volleybal onder de knie te krijgen, maar het is haar probleemloos gelukt. “Mijn ouders waren huisbewaarder in het Bredense sportcentrum en bijgevolg liep ik daar heel vaak rond. Volleybal was een sport die me aantrok vanwege het groepsgevoel. Ik heb nooit een individuele sport beoefend. Mijn mooiste herinnering is trouwens nog altijd het veroveren van de beker met Volley Bredene.”

Kustploegen

Natacha Vanhille volleybalde bij verschillende kustploegen. Het langst is ze aan de slag bij Volley De Haan. “Ik hou niets dan mooie herinneringen over aan mijn periode bij zowel Volley Bredene als Middelkerke. Eigenlijk kan ik helemaal niet klagen over het verloop van mijn sportieve carrière. Ik had het geluk om in leuke clubs te spelen en raakte zelden of nooit geblesseerd. Ik voel me nog altijd fit genoeg om elke week twee keer te trainen en wekelijks een wedstrijd te spelen met de reserven en op de bank te zitten bij de hoofdploeg.”

“Alhoewel hier geen afspraken rond gemaakt zijn, adviseer ik soms onze coach. Eigenlijk weet ik beter dan hij wat er in de kleedkamer leeft”

“Ik kan het moeilijk uitleggen, maar ik keerde altijd graag terug naar Volley De Haan”, gaat de operator van de Brugse 101-noodcentrale verder. “Ik ben hier thuis en zowel voorzitter Eric Van den Broucke als secretaris Koen Desendere zijn vrienden. Ik voel me als vijftiger echt nog goed tussen die jonge meiden. Ik heb de leeftijd van hun ouders maar dat vinden zij noch ik een probleem. Eigenlijk houden ze me jong. Het zijn stuk voor stuk verstandige meisjes en ze waarderen en respecteren mij. Ik help hen zoveel ik kan en vaak ben ik ook hun vertrouwenspersoon. Alhoewel hier geen afspraken rond gemaakt zijn, adviseer ik soms onze coach. Eigenlijk weet ik beter dan hij wat er in de kleedkamer leeft.”

Op elkaar rekenen

Wie ruim veertig jaar dezelfde sport beoefent, ziet wel een en ander evolueren. “Volleybal op zich is eigenlijk als spel zo goed als niet veranderd. De puntentelling is gewijzigd, maar dat heeft weinig invloed op de manier waarop er gevolleybald wordt. Het blijft een technische sport, waarbij je vooral één team moet vormen. Het is belangrijk dat je op elkaar kan rekenen. Ik heb doorheen de jaren wel de mentaliteit bij de meeste speelsters zien veranderen. Toen ik jong was, moest alles wijken voor onze hobby. Volleybal kwam op de eerste plaats, maar nu is dat bijlange niet meer het geval”, aldus Natacha Vanhille.

Op de vraag hoelang ze nog blijft doorgaan, antwoordt Natacha met een lach. “Eigenlijk denk ik eraan om na dit seizoen te stoppen, maar mijn dochter die zelf volleybalt, vindt dat geen goed idee. Begrijp me echter niet verkeerd. Ik hang de sloffen zeker nog niet aan de haak. Ik blijf hoe dan ook doorgaan bij het recreateam van Volley De Haan. Mijn schoonmoeder volleybalt ook bij deze dames en ik zie het wel zitten om opnieuw op het veld te staan met speelsters met wie ik vroeger nog in dezelfde ploeg volleybalde. Eigenlijk heb ik nog geen beslissing genomen en misschien is dat wel een teken dat ik nog niet helemaal klaar ben voor die belangrijke stap.”

Voorlopig focust deze kranige vijftiger uitsluitend op het behoud van haar team in Promo 2. “Ik denk dat we niet in de problemen zullen komen. Sinds enkele weken hanteert de coach een nieuw spelsysteem en ik heb de indruk dat het rendeert”, besluit Natacha Vanhille.