Moeilijke start voor heren Volley Bredene: “Het is momenteel harken en overleven”

Na de nederlaag op het veld van Zele-Berlare op de openingsspeeldag hebben de heren van Volley Bredene ook hun eerste thuiswedstrijd tegen Caruur Volley Gent met duidelijke cijfers verloren. Volgende week wacht het team van coach Patrick Clarysse een moeilijke verplaatsing naar titelkandidaat Denderhoutem.

“We worden momenteel geconfronteerd met een lawine aan blessures”, klaagt de coach. “Ik mis mijn twee hoekspelers (Robin en Michiel Jongbloet, red.) en ook mijn twee spelverdelers liggen in de lappenmand. Hopelijk recupereer ik binnenkort enkele spelers, want we moeten binnenkort punten pakken. Vorig weekend waren we duidelijk de mindere van Caruur Gent. Zelfs met een complete ploeg zouden we het wellicht nooit gehaald hebben.”

Komend weekend wacht een aartsmoeilijke verplaatsing naar Denderhoutem en dat beseft de ervaren coach van Volley Bredene maar al te goed. “Ik broed op een plan om enkele spelers die met lichte blessures kampen aan de kant te laten. De kans is sowieso heel klein dat we in Denderhoutem punten zullen pakken. Dan is het beter om te focussen op de daaropvolgende wedstrijden tegen haalbare tegenstanders. Tegen Roepovo Poperinge en Volley Club Tournai wil ik hoe dan ook punten rapen. Een ploeg die na vijf wedstrijden nog steeds puntenloos is, begint zenuwachtiger te spelen en dat wil ik absoluut vermijden”, aldus Clarysse.

Sterkere reeks

“Alhoewel ik me niet van de indruk kan ontdoen dat deze reeks sterker is dan vorig seizoen, zijn er zeker ploegen die we aankunnen. Na twee wedstrijden is het voorbarig om grote voorspellingen te doen maar als we compleet staan, moeten we ons kunnen handhaven. Uiteraard is er een verschil tussen eerste provinciale en derde nationale, maar mijn jongens hebben vorig seizoen voldoende bewezen dat ze dit niveau aankunnen. Momenteel staan slechts drie spelers op de positie waarop ze vorig jaar speelden. Spelsituaties oefenen zonder spelverdeler is onmogelijk en daarom moest ik deze week op training een beroep doen op een spelverdeler, die al vier jaar de sloffen aan de haak heeft gehangen. Het is momenteel harken en overleven en hopen dat snel enkele jongens uit blessure terugkeren”, besluit Patrick Clarysse. (PDC)

Zaterdag 1 oktober om 20.30 uur: Volley Denderhoutem – Volley Bredene A.