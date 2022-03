Middenmoter Hermes Oostende grijpt wellicht naast de play-offs

Hermes Oostende heeft zijn laatste kans op een playoff-ticket zo goed als zeker verkeken door de 0-3-nederlaag tegen LVL Genk. De Limburgers waren in alle spelonderdelen beter dan een kustploeg waarin de “schwung” ontbrak.

Enkel Charlotte Leys, topscoorster met 16 punten, speelde bij Hermes Oostende naar goede gewoonte op hoog niveau. Bij Limburg was kapitein Sofie Hawinkel de uitblinkster met 17 punten. Na 6-6 serveerde Kirsten Bröring in één ruk naar 6-12. Kapitein Yana De Leeuw deed hetzelfde: 11-13. Charlotte Leys stuurde haar team naar een 18-17-voorsprong, maar Laura Meynckens zorgde voor de definitieve ommekeer: 18-22. Na drie setballen stond de 21-25-stand op het scorebord.

Diezelfde Laura Meynckens kon met knap opslagwerk voor een 2-6 kloof in set twee zorgen. Hermes acteerde heel zwak in receptie en schoot op alle vlakken tekort tegen Genk dat bewees dat het zeker nog zal meedoen voor de landstitel. Hermes naderde nog tot 12-13, maar een onhoudbare Sofie Hawinkel sloeg aan het net de Hermesdroom aan diggelen: 17-22. Alweer Charlotte Leys bracht Hermes nog even terug in de match met drie uitstekende smashes op rij: 20-22. Dichter kon Hermes echter niet meer naderen: 21-25.

De derde deelbeurt was ook de slotset. Daarin namen de groengelen de beste start: 4-1 en 10-6. Sofie Hawinkel vond het echter welletjes en zorgde ervoor samen met Laura Meynckens en Kirsten Bröring dat de bordjes weer in evenwicht kwamen (12-12). Limburg sloeg zelfs een 14-16-kloofje. Dagmar Boom serveerde van 15-16 naar 15-20. Hermes bleef teveel persoonlijke fouten maken. Toch hadden de Genkenaars na 20-24 nog vier matchballen nodig om met het kleinste verschil af te ronden: 23-25.

Zeven zeges, zeven nederlagen

“Met deze belangrijke zege is Genk nu mathematisch zeker van een play-off-ticket. Gent en Genk spelen dus de play-offs om de landstitel, wellicht samen met Oudegem en Asterix. Als beide teams geen domme steken meer laten vallen, dan moeten Hermes (vijfde in de stand) en Charleroi (zesde) samen met Tchalou en Antwerp onderling uitmaken wie later zal uitkomen tegen Michelbeke om het behoud te verzekeren in de hoogste reeks”, zegt Filip Rossel, woordvoerder van Hermes Oostende.

“Er resten Hermes nu nog twee verplaatsingen : woensdag aanstaande naar ongeslagen leider en verliezend bekerfinalist Gent en zondag aanstaande naar Michelbeke. Hermes heeft alvast haar lot niet meer in eigen handen. Enkel als het kan stunten in Gent en Asterix zwaar zou verliezen tegen Antwerp, kan Hermes nog de play-offs halen… Ook Oudegem is nog niet zeker, maar heeft wel nog drie wedstrijden af te werken. Hermes is een echte middenmoter dit seizoen en dat kan je ook afleiden uit de rangschikking : vijfde plaats op 9 teams; 7 gewonnen wedstrijden; 7 verloren wedstrijden; 26 gewonnen sets; 26 verloren sets. Hermes komt dit seizoen dus telkens iets tekort”, besluit Filip Rossel. (P.R.)