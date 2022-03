Michel Vandermarliere depanneert bij Roepovo A: “Op deze manier toch een écht afscheidsfeestje bouwen”

Dat je afscheid van de volleybalsport aankondigen nooit definitief is, bewijst de 38-jarige Michel Vandermarliere. De liefde voor zijn club Roepovo Poperinge weegt momenteel meer door dan de rugproblemen die hem noodgedwongen deden stoppen.

Door het uitvallen van receptiehoekspeler Tim Vandenberghe waren er voor coach Xavier Melsens weinig andere opties dan toch nog eens te polsen bij de inmiddels gestopte sterkhouder Michel Vandermarliere. “Het pakte goed uit, want we klopten VT Marke-Webis in de altijd pittige derby met 3-1”, lacht coach Xavier Melsens. “Wij zijn bijzonder dankbaar dat Michel nog eens wilde depanneren, het bewijst zijn engagement voor de ploeg. Ik heb Michel wel op het hart gedrukt dat hij het voorzichtig moet aanpakken, het laatste wat wij willen is dat zijn rugproblemen nog erger zouden worden.”

Nu wordt mijn afscheid er geen in mineur

‘Volle neute’

“Het zal de aard van het beestje zijn, maar rustig aan volleyballen is aan mij toch niet besteed”, lacht de wederoptredende Michel Vandermarliere. “Ik probeer wel om enkel nog de opwarming voor de hoofdmatch te doen en ook trainen tijdens de week zit er niet meer in. Ergens niet echt logisch, maar op die manier probeer ik toch de belasting voor mijn rug tot het minimum te beperken. Eens de match effectief is begonnen, ga ik er wel ‘volle neute’ voor, het is een knop die ik onmogelijk kan afzetten. Het liep vorige week donderdag tegen VC Aalter en zaterdag in de derby tegen Marke-Webis ook wel vrij goed. Ik haal natuurlijk niet het niveau van vroeger, maar ik hoop dat ik ook niet al te veel uit de boot ben gevallen. Of ik achteraf niet te veel last heb gehad? Ik had het erger verwacht, al moet ik toegeven dat ik op zondag toch wat ‘krom’ heb gelopen”, zegt hij met een brede glimlach.

De Waregemnaar neemt het woord comeback niet meer in de mond, al ziet hij wel één groot voordeel aan de huidige situatie. “Ik sprak enkele weken nog over een afscheid in mineur, maar op deze manier kan ik, samen met onze trainer Xavier Melsens die er aan het eind van het seizoen mee ophoudt, toch nog een écht afscheidsfeestje bouwen. Ik zal wel niet elke wedstrijd meer beschikbaar zijn. Ondertussen zit de agenda voor de komende weken al vrij vol en ik moet het evenwicht met mijn werk en privéleven bewaken. Naar volgend seizoen toe moeten ze mij alvast niet meer bellen, ik geef dan definitief de fakkel door aan de talentvolle, en vooral fittere, jeugdspelers.” (TV)