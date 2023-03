Mevo Ledegem op één zege van titel in Promo 4A: “Aan twee punten hebben we genoeg”

Zaterdag ontvangt leider Mevo Ledegem het vierde geklasseerde Komen. Bij winst in deze laatste thuiswedstrijd en met daarna nog één wedstrijd te spelen, is Mevo Ledegem kampioen. Een terechte titel, want al heel de competitie prijkt Mevo Ledegem op kop. “Het zou toch wel mooi zijn die titel voor eigen supporters te kunnen vieren”, steekt trainer André Baelen van wal. “Wij waren het jongste weekend wel op onze hoede voor de verplaatsing naar Langemark B. Dat is een ploeg met een stevige thuisreputatie en ik miste twee speelster. Wij waren dus enigszins beperkt in aantal, maar de wisselspeelsters deden het uitstekend, zodat de 0-3-zege nooit in gevaar kwam. Het was een aangename partij waarbij de thuisploeg aardig meespeelde, maar wij hielden de controle over de wedstrijd en konden de drie punten veilig stellen.”

Mentaal gegroeid

Winnen zaterdag tegen Komen volstaat om kampioen te worden en na één seizoen de verloren plaats in Promo 3 weer in te nemen. “Aan twee punten of een 3-2 hebben wij genoeg. De speelstersgroep is alvast supergemotiveerd om die titel zaterdag te vieren. Blijkbaar is Komen dan toch over zijn hoogtepunt heen en acteert wisselvallig. Twee weken geleden gingen zij met 0-3 de boot in tegen het tweede geklasseerde Dadizele en het jongste weekend verloren zij bij Sint-Eloois-Winkel een vijfsetter. Het blijft natuurlijk opletten, want sport is nooit voorspelbaar.”

“Wij leden onze enige nederlaag van de competitie eind januari met 1-3 in de derby tegen Dadizele. Dan sloop er wel enige twijfel in de groep, maar de kentering kwam er rap. Deze jonge groep is sinds ik hen eind verleden competitie overnam mentaal gegroeid na een jaar met alleen nederlagen vorig seizoen in Promo 3. Zij verdienen deze titel.” (RBD)

Zaterdag 18 maart om 19 uur: Mevo Ledegem – Evoco Komen.