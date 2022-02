Menen zet Knack weer een hak

Menen heeft in een kolkende Vauban de overwinning gepakt tegen Roeselare. In een spannende match werd het 3-2 (25-21, 17-25, 25-23, 23-25 en 15-6). Knack blijft comfortabel aan de leiding, Menen springt naar de tweede plek.

Roeselare had afgelopen woensdag nog de drie punten gepakt tegen Menen en kwam naar de Vauban om hetzelfde te realiseren. Dat moesten ze wel doen zonder setter Stijn D’Hulst die sukkelt met de buikspieren. Sander Depovere verving hem aan de spelverdeling. Stijn Van Schie behield het vertrouwen als opposite na zijn ijzersterke prestatie woensdag.

In Menen had Van Schie het lastiger en bij 6-4 stootte hij al een eerste keer op de Meense muur. Roeselare verzamelde een kwalijke collectie opslagmissers waardoor het de thuisploeg nooit helemaal onder druk kon zetten. Verder dan 13-13 en 16-16 kwamen Verhanneman en zijn maats niet meer. Een secure Plaskie bezorgde zijn ploeg de eerste set.

De volgende set was nog maar begonnen of Menen leek al een vogel voor de kat wanneer Desmet drie keer op rij kon scoren. De reactie van de thuisploeg was maar magertjes zodat Roeselare zonder echt door te drukken kon uitlopen tot 4-11. Roeselare zou het nadien volwassen uitspelen.

Beslissing in tiebreak

Een heel ander verhaal in de derde beurt met twee ploegen die mekaar nu wel in evenwicht hielden. De volle Vauban ontplofte na een wondermooi punt van Plaskie bij 16-14, Knack reageerde met een blok op Lou Kindt (22-22). In het setslot eiste Plaskie weer een hoofdrol op met een blok op Verhanneman en een geslaagde aanval.

Menen rook de de driepunter, zeker wanneer Verhanneman de antenne raakte (15-12) maar Knack stelde weer orde op zaken. Een blok op Plaskie zette Roeselare weer op voorsprong. Decospan probeerde nog iets te forceren, Knack hield echter stand.

In de tiebreak greep een ontketend Menen de tegenstander meteen bij de keel. Sinnesael serveerde zijn ploeg naar een comfortabele 10-2. Nadien genoten de Menensupporters in een zinderende sfeer van de overwinning.

Knack staat voor een belangrijke week met een cruciaal duel tegen Friedrichshafen in de Champions League. Menen heeft geen midweekmatch, maar achter de schermen wordt er wel voortgewerkt aan de redding van de club. (Maxime Petit)