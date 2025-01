Menen wint topper in Lotto Volley League tegen Achel, ook Roeselare boekt zege

Menen heeft zaterdagavond de topper van de veertiende speeldag in de Lotto Volley League met 1-3 (25-20, 15-25, 20-25, 21-25) gewonnen van Achel. Ook Roeselare boekt een zege.

Een vlotte overwinning dus voor Menen. Roeselare had dan weer heel wat meer moeite met Haasrode Leuven, maar won uiteindelijk wel met 2-3 na een spannende vijfsetter: 19-25, 25-15, 23-25, 25-23 en 14-16. In de laatste set stond Leuven in het slot zelfs 13-10 voor, maar uiteindelijk ging Roeselare toch nog met de winst aan de haal.

Met 32 punten uit veertien wedstrijden blijft Roeselare alleen aan de leiding, met drie punten meer dan Menen en Achel.