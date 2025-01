Menen verliest ook terugwedstrijd tegen Sporting en is uitgeschakeld in de CEV Challenge Cup

Menen heeft zich woensdagavond niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de CEV Challenge Cup volleybal, het derde Europese niveau. De West-Vlamingen verloren in de kwartfinales na de heenwedstrijd ook de terugwedstrijd tegen Sporting Lissabon met 3-1. De setstanden waren 25-22, 30-28, 25-27 en 25-14.

Menen kon in de Portugese hoofdstad wel wat meer weerwerk bieden dan in de heenwedstrijd en dwong Sporting vooral in de tweede en de derde set tot het uiterste. De tweede set verloor het team van coach Julien Lemay nog met 30-28-cijfers, maar de derde set wonnen de West-Vlamingen met 25-27.

Menen, de nummer twee in de Belgische competitie, ging twee weken geleden voor eigen publiek met 0-3 onderuit tegen de leider uit Portugal. De setstanden waren 18-25, 21-25 en 21-25.