Menen speelt laatste match van reguliere competitie: “Tegenstander in barrages maakt niet uit”

Dankzij de thrillerzege tegen Haasrode Leuven (3-2) is Menen zeker van minstens de derde plaats. Na de laatste match in Achel zaterdag weet Decospan wie de tegenstander wordt in de barrages. Dat wordt Achel of Gent. “We moeten niet nadenken over welk scenario ons het beste zou uitkomen, want in principe moeten we elke tegenstander kunnen kloppen”, vindt Lowie Stuer.

De libero van Menen blikt nog even terug op de sterke match tegen Leuven waarin het team twee matchballen neutraliseerde. “We hadden moeite met Hendrik Tuerlinckx die een straffe prestatie leverde”, aldus Stuer. “Wij konden de drie punten pakken omdat we vaak voorkwamen, maar uiteindelijk zijn we nog blij met de twee punten die we verzamelden. Het is niet slecht dat we niet met de vingers in de neus wonnen, want zo kunnen we ook leren uit onze fouten.” Zaterdag gaat Decospan op bezoek bij Achel. Bij winst kan Menen nog op de tweede plaats eindigen en dan kan Gent de tegenstander worden in de barrages.

Decompressie

Toch niet ideaal om uit te komen tegen een ploeg in de goede flow na de gewonnen bekerfinale? “Ach, we moeten niet nadenken over de beste scenario’s, want dat kan verkeerd uitpakken. Tegen Achel hebben we het ook al moeilijk gehad in de reguliere competitie, dus kun je er geen logica op plakken. En wie zegt dat Gent geen decompressie zal kennen na de gewonnen bekerfinale? Bovendien hebben we al getoond dat we ze makkelijk kunnen kloppen als wij op volle sterkte staan. Neen, het maakt voor mij niet uit wie we treffen in de barrages. We moeten gewoon zorgen dat al onze spelers fit zijn voor de belangrijke matchen en dat we vol vertrouwen kunnen starten aan onze komende opdrachten.” Lowie Stuer is bezig aan een ijzersterk seizoen. “Ik kan niet ontkennen dat ik me goed voel”, blijft de libero bescheiden. Hij heeft nog een contract voor volgend seizoen, al weet hij niet of dat ook betekent dat hij blijft. “Toen de club een paar weken geleden eerst aangaf te stoppen, zijn er natuurlijk wel verschillende zaken in gang gezet. Ja, ik heb ook aanbiedingen gekregen, maar ik denk toch dat de kans groot is dat ik bij Decospan blijf. Er staan de komende weken gesprekken op de agenda. Ik ben benieuwd naar de visie van de club op langere termijn, want ik verwacht toch een leegloop. We weten zelfs nog niet of de coach blijft.” En hoe ziet Stuer het vervolg van de competitie? “Voetjes op de grond houden, de barrages tot een goed einde brengen en dan is the sky the limit.” (MP)