Menen speelt gelijk in eerste van lange reeks oefenpotten

Decospan VT Menen is de voorbereiding gestart met een gelijkspel in en tegen gouwgenoot Torhout uit eerste nationale. Het werd 2-2 (16-25, 27-25, 25-18 en 21-25).

Frank Depestele kon geen beroep doen op Leonis Dedeyne die met een rugblessure sukkelt. Aanwinst Dermaux sluit pas eind deze maand aan. Bij Torhout brak Florin (ex-Menen) zijn pink. Hij moest zich beperken tot verdedigen. Menen startte met Van Hoyweghen, Capet, Kindt, Van de Velde, Sinnesael, Hänninen en libero Stuer. Menen maakte vooral serverend het verschil met Van Hoyweghen en die andere nieuwkomer Hänninen: 16-25.

In set twee kwamen Ocket en Vanneste tussen de lijnen. De ingevallen Robbe van Torhout serveerde zijn ploeg zowaar naar 7-1. Decospan prikte terug en redde eerst nog wat setballen maar Devreker maakte het finaal toch netjes af: 27-25.

Libero Bille en Capet speelden in de derde beurt en opnieuw toonde Torhout zich meer dan degelijk met een 20-12-tussenstand tot gevolg. Toch even schrikken voor de mannen van Depestele die verloren met 25-18. Torhout is dan al drie weken langer aan het trainen dan Menen, toch zouden de grensjongens zich niet op deze manier mogen laten verrassen.

In het vierde spel kwam Van Hoyweghen in als aanvaller, Ocket bleef aan de spelverdeling. Torhout bleef zeer spectaculair verdedigen en liet de bezoekers afzien. Menen moest nog zwoegen om een gelijkspel uit de brand te slepen.

Menen speelt dinsdagnamiddag voor het eerst dit seizoen in eigen zaal. Het ontvangt om 15u30 Cambrai uit Frankrijk.

(MPM/Foto MPM)